Azulejos tienen todos los ingredientes para pelear en los playoffs

Las incorporaciones de George Springer y Marcus Semien han catapultado el ataque ofensivo de los Azulejos a uno de los más temidos de la liga. A su vez, los Azulejos han añadido a Steven Matz y han optado por traer a Robbie Ray de vuelta al montículo.

Este equipo ha reunido lo que debería ser una de las alineaciones ofensivas más temidas en las mayores, sin embargo, su rotación inicial puede ser o no su talón de Aquiles.

La rotación está montada con el as Hyun Jin Ryu, sin embargo, se pone un poco peligroso a partir de ahí con Nate Pearson, Tanner Roark, Matz y Ray todos en la línea para los inicios de esta temporada.

Roark registró un 6.80 en 11 salidas en la temporada corta de las Grandes Ligas. Ray ha sido incapaz de recuperar sus viejas costumbres (ser abridor de la parte alta de la rotación), luchando para proporcionar la longitud y siendo golpeado con fuerza al principio de las salidas. Stripling es un titular puntual que viene de una temporada difícil.

Pearson y Kay debutaron en las grandes ligas la temporada pasada, en la que combinaron 18 apariciones. Matz ha cedido 66 jonrones en sus últimas 71 apariciones, 66 de las cuales han sido como titular, y lanzó hasta la quinta entrada en sólo dos de sus seis salidas con los Mets de Nueva York la temporada pasada.

Matz fue adquirido de Nueva York en enero y ofrece a los Azulejos la oportunidad de embarcarse en un proyecto de recuperación, ya que ha sido un lanzador titular zurdo fiable con un considerable sinker en el pasado.

Que los Azulejos lleguen a los playoffs en un formato tradicional, es cuestión de que surja algo importante en su rotación o que un par de individuos alcancen la respetabilidad. Sólo hay un lanzador en esta plantilla con el que los Azulejos se sientan cómodos para iniciar un partido de postemporada, y ese lanzador tiene un historial de lesiones inestable en la última década (Ryu). Montoyo necesita a alguien más que pueda sentirse cómodo enviando a la colina en una situación de ganar o ir a casa.

Los Azulejos se comprometieron a pagar aproximadamente $52 millones de salario anual esta temporada a cuatro jugadores que desempeñarán funciones importantes y marcarán la diferencia en 2021 (George Springer, Marcus Semien, Kirby Yates y Tyler Chatwood)

