Yanquis preocupados por salud de Gleyber Torres

beisbol grandes ligas

Miércoles 16| 10:18 am





NYPOST

Los Yanquis de Nueva York, al igual que la temporada pasada de MLB, han batallado mucho éste 2020 para mantener saludables y en buen estado de forma a sus peloteros, con varios de sus estelares yendo a parar a la lista de lesionados por buen tiempo y aunque poco a poco se van recuperando algunos, hay otros que están con riesgo de lesionarse de nuevo, cómo el venezolano Gleyber Torres.

Según información de Joel Sherman de The New York Post, el manager de los Bombarderos del Bronx, Aaron Boone, ha dicho que su joven pelotero venezolano está sufriendo de molestias en los cuádriceps, razón por la cuál ha sido descansado en los últimos encuentros del equipo, pero a pesar de ello, no es suficientemente invalidante cómo para enviarlo a la lista de lesionados.

Descanso

Boone mencionó que Gleyber le ha dicho que quiere jugar, pero cómo precaución estará en la banca en los siguientes encuentros (ayer y hoy), ya que no quieren que la lesión se agrave y esperan que se cure totalmente para cuándo lleguen los playoffs.

"Esto es algo que no quiero que se convierta en un problema mayor", dijo Boone. "Iremos día a día con él y nos aseguraremos de que esté fuera de allí por completo".

Tyler Wade fue titular en el campo corto en ausencia de Torres.

Productivo

En sus cinco juegos anteriores, Torres tiene 7 de 14 con cuatro extrabases y siete carreras impulsadas.

En otras noticias desalentadoras sobre lesiones, Boone dijo que James Paxton aún no ha reanudado los lanzamientos después de experimentar dolor en el codo mientras se recupera de una distensión flexora. Con menos de dos semanas para la postemporada, es cada vez más improbable que Paxton esté listo para unirse al cuerpo de lanzadores.