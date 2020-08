Para Dominic Smith arrodillarse no es suficiente, hay que educar

beisbol grandes ligas

Para Dominic Smith, hay que hacer muchas cosas más que simplemente arrodillarse sobre un terreno de juego.

Smith creció en el área sur-central de Los Ángeles, en un barrio pobre, lleno de minorías que ha envuelto por completo la vida de muchos. Desde muy pequeño, Smith entendió las dificultades de ser un afroamericano. Se enfureció cuando vio triunfar a algunos de los miembros de su comunidad, luego mudarse a un mejor lugar y nunca volver para ayudar a otros. Él prometió nunca hacer lo mismo.

Temprano este año, seguido de la muerte de George Floyd en Minneápolis y de las protestas subsecuentes alrededor del país, Smith se abstuvo de arrodillarse durante el himno nacional estadounidense debido a que, en sus palabras, “hincarse sobre una rodilla simplemente no es suficiente”. El inicialista habló de la importancia de donar tiempo para educar y darle un empujón a las nuevas generaciones, en lugar de arrodillarse sobre un terreno de juego pero quedarse corto de un cambio de impacto.

El hecho de que Smith se hincó sobre una rodilla previo al juego de Mets en contra de Marlins en Citi Field no fue evidencia de un cambio de postura. Smith quería demostrar su apoyo hacia otros en protesta al incidente en el que Jacob Blake fue baleado por un agente de la policía en Kenosha, Wisconsin, incluyendo varios equipos de la NBA y MLB que acordaron de manera unánime no jugar sus partidos del miércoles. Pero el toletero zurdo sigue deseando que los atletas profesionales y otros alrededor del mundo hagan algo para provocar un cambio adicional.

“Me ha afectado bastante emocionalmente el hecho de ver que esta clase de incidentes se están repitiendo a menudo”, manifestó Smith, quien no pudo contener el llanto durante una llamada vía Zoom con reporteros después del juego. “Fue un largo día para mí. De alguna manera no estaba ahí mentalmente.

“Creo que la parte más difícil es seguir viendo a gente a quien sigue sin importarle lo que está pasando. Ver cómo esta clase de incidentes se repiten con frecuencia, sólo demuestra el odio en los corazones de la gente. Eso apesta. Ser un afroamericano en los Estados Unidos no es fácil”.

El camino de Smith para salir de un barrio pobre de Los Ángeles fue a través de la Urban Youth Academy de Major League Baseball, la cual fue fundada en Compton, California, en 2006 antes de expandirse a otras ciudades de la Unión Americana.

Tras debutar en las Mayores, Smith fundó Baseball Generations (Generaciones de Béisbol), una organización que se encarga de ayudar en el desarrollo de jugadores en esa área. Mientras que la organización provee específicamente a jugadores juveniles, Smith ha enfatizado que su objetivo es desarrollar a jovencitos de ambos sexos sin importar sus intereses.

“Existen muchas cosas que podemos hacer en los barrios marginados para simplemente hacer felices a los más pequeños”, aseguró Smith. “No crecí en una familia adinerada. Eso no significa nada para mí. Si puedes aportar algo de tu tiempo, eso es lo que importa. Eso por ello que todo esto me ha afectado, porque cuando la gente hace dinero ya no regresa. No puedes hacer eso. Tienes que estar ahí para ayudar a las nuevas generaciones. Creo que eso es lo más importante si cedes parte de tu tiempo, esa es la única manera en la que podemos lograr un cambio”.