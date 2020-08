VÍDEO: Cabrera llegó al puesto 24 entre remolcadores históricos

PABLO ALEJANDRO RONDÓN / @PablinhoAle3110

CARACAS. Miguel Cabrera cerró la semana subiendo un peldaño más en su carrera y con dos remolcadas en el triunfo dominical de Tigres de Detroit sobre Indios de Cleveland (7-4), igualó a Adrián Beltré en el puesto 24 de todos los tiempos con más impulsadas.

El toletero aragüeño abrió las acciones con un fly de sacrificio que conectó en el primer inning, que permitió anotar a su coterráneo Víctor Reyes. Luego en el sexto, descargó su único hit de la jornada, que engomó nuevamente al patrullero oriental, en una buena batería criolla.

