Asdrúbal Cabrera sigue imparable y duplicó en otra gran noche ofensiva

PABLO ALEJANDRO RONDÓN | @PablinhoAle3110

CARACAS. En otra gran jornada ofensiva, Asdrúbal Cabrera sigue dando apoyo a Nacionales de Washington, que volvió a ganar 8-5 sobre Bravos de Atlanta. El oriental, alineado como tercera base y cuarto bate, se fue de 5-2, con anotada y remolcada.

Con esa actuación subió su promedio a .280, con 16 producidas. Tiene dos encuentros seguidos multihits y en los últimos 15 compromisos ha dado 17 incogibles en 58 turnos, para average de .293.

MAKE. THEM. PAY.



Juan Soto is intentionally walked and Asdrúbal Cabrera knocks in Adam Eaton for an RBI 1B to take the lead!#NATITUDE pic.twitter.com/HksCXn4Vga