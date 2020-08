VIDEO: Antesalista Manny Machado hizo out en el jardín derecho

ESTADOS UNIDOS.- El tercera base de Padres de San Diego, Manny Machado, realizó una de las mejores atrapadas del año… prácticamente en la zona de seguridad del jardín derecho.

Sin outs en la parte baja del segundo inning la tarde del martes, el slugger de Rangers, Joey Gallo, conectó un alto elevado hacia la esquina del right field. Machado, que estaba jugando profundo como parte de una formación especial detrás de la segunda base, comenzó a correr de espaldas hacia el home y rápidamente se dio cuenta de que el jardinero derecho Wil Myers no iba a llegarle a la bola.

Así que Machado se encargó del resto del asunto. Llegó hasta la pista de seguridad, estiró su mano enguantada e– todavía de espaldas al home – hizo una impresionante atrapada.

Machado es un dos veces ganador del Guante de Oro en tercera base. Pero este año ha tenido un rol un poco diferente. Padres lo ha utilizado detrás de la segunda base contra zurdos poderosos como parte de sus formaciones defensivas o shifts. Es un cambio drástico con respecto al 2019, cuando Machado simplemente se movía hacia el shortstop y el segunda base jugaba profundo en territorio del bosque derecho.

La razón de Padres es bien sencilla: Machado es un defensor estelar y se mostró a favor del plan a principios de mes.

“Se trata de conseguir 27 outs”, dijo. “Y si me puedo robar un par de outs ahí, será bueno para el equipo”.

Bueno, el martes le robó un out a lo grande a Gallo. | MLB.COM

VEA EL VIDEO:

Manny Machado in deep right field.... HOW?!?!#FriarFaithful | @Padres pic.twitter.com/GhytiUAKlD