VIDEO: Rangers se molesta por grand slam polémico de Tatis Jr.

ESTADOS UNIDOS. El dominicano Fernando Tatis Jr. volvió a acaparar los titulares con dos jonrones el lunes por la noche, pero fue su segundo cuadrangular de la jornada -un grand slam con la cuenta en 3-0 en una victoria de San Diego por 14-4 sobre Texas– que dio de qué hablar.

Padres estaba arriba por 10-3 en el octavo inning cuando Tatis mandó una recta del relevista quisqueyano Juan Nicasio al bosque derecho para llegar a 11 bambinazos en esta temporada, la mayor cantidad en Grandes Ligas. Se trata del primer grand slam de Tatis en las Mayores.

El derecho Ian Gibaut reemplazó a Nicasio después del cuadrangular de Tatis y su primer lanzamiento pasó por detrás de la cabeza del antesalista de Padres, Manny Machado. Los cuatro umpires de inmediato se reunieron en el terreno, pero no expulsaron a Gibaut ni dieron advertencia alguna.

En sus comentarios después del juego, el mánager de Padres, Jayce Tinger, insinuó que pensaba que el pitcheo había sido a propósito, aunque no lo dijo explícitamente. “Digo, fue la única bola que le tiraron por atrás esta noche”, señaló Tinger.

El dirigente de Texas, Chris Woodward, expresó frustración en sus comentarios después del partido.

“Hay muchas reglas tácitas que se desafían constantemente en el juego hoy en día”, señaló Woodward. “Personalmente, no me gustó. Estás ganando por siete (carreras) en el octavo inning; por lo general, no es un buen momento para hacerle swing a pitcheo [con la cuenta] en 3-0. Eso fue lo que a todos nos enseñaron en el juego. Pero, como dije, las normas de desafían a diario. Simplemente porque a mí no me guste no significa que sea algo indebido”.

De su parte, Tinger dijo que habló con Tatis después del cuadrangular y después del partido y se refirió al incidente como “un momento de aprendizaje”.

“Simplemente para asegurarnos de que lleguen las señas con 3-0”, dijo Tinger. “Es un joven, un espíritu libre y está enfocado y todas esas cosas. Eso es lo último que queremos quitarle. Pero es una oportunidad para aprender”.

Padres le había dado seña a Tatis para que dejara pasar un pitcheo con la cuenta en 3-0, pero con las bases llenas y un out, el quisqueyano no se fijó. Por lo general, Tatis tiene luz verde para hacer swing con 3-0, y dio por hecho que ése era el caso el lunes. Pero con ventaja de siete carreras, San Diego decidió quitársela.

Vale señalar que la ventaja de siete carreras que tenía San Diego en el octavo inning no era insuperable. El bullpen de Padres se encuentra en el 26to lugar de Grandes Ligas en efectividad esta temporada y en varias ocasiones este año ha dejado escapar grandes ventajas. Además, el cerrador Kirby Yates podría perderse el resto de la campaña por una dolencia en el codo de lanzar.

Sin embargo, el dogma del béisbol indica que un bateador debe dejar pasar un pitcheo con la cuenta en 3-0 cuando su equipo está ganando por amplio margen. Como dijo Woodward, dichas normas se desfían hoy en día y nadie las desafía más que Tatis, quien ha llamado la atención con sus bat flips y su forma de correr las bases. Pero después del partido, Tatis indicó que quizas ésta sea una de esas reglas no escritas que no cuestione ahora en adelante.

“He estado en este juego desde niño y sé que hay muchas reglas no escritas”, dijo Tatis. “Pero esta vez, no fue así. Estaba un poco perdido en este caso. … Probablemente la próxima vez, dejo pasar el pitcheo”. | PRENSA MLB

VEA EL VIDEO: