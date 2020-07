La promesa cubana Luis Robert pega su primer jonrón y se cae del impulso

beisbol grandes ligas

La promesa cubana de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert, se convirtió en el protagonista de los campos de entrenamiento del beisbol de las Grandes Ligas al dar su primer cuadrangular no oficial y luego caerse al suelo por el gran impulso con el que le había dado a la pelota.



Sucedió en el Guaranteed Rate Field, el campo de los Medias Blancas, quienes se proyectan como un equipo de gran poder ofensivo.



La promesa número 3 de Grandes Ligas, según MLB Pipeline, voló la cerca contra el abridor hispano Carlos Rodón en el tercer episodio de un partido interescuadras.



El swing de Robert fue tan poderoso que el cubano cayó al suelo tras hacer contacto con la pelota, para luego levantarse y poder correr las bases.



Robert, de 22 años, salió como segundo bate en una alineación muy parecida a la que podrían utilizar los ‘White Sox’ en el día inaugural, con la diferencia de que no estuvo presente su compatriota Yoán Moncada en la tercera base.



También se trata de una alineación titular capaz de hacer mucho daño en la venidera temporada que ha sido reducida a 60 partidos por la pandemia del coronavirus.



Por su parte, el entrenador de bateo de los Medias Blancas, Frank Menechino reconoció que el equipo de Chicago, que milita en la Liga Americana, tiene un gran poder con sus bates.



"Vamos a anotar carreras y creo que ninguno de los muchachos va a sentir que tenga que hacerlo todo", comentó Menechino, en una videoconferencia el sábado. "Del uno al nueve, pueden hacer daño. Del uno al nueve, son capaces de anotar carreras".

EFE