VIDEO: Álex Ramírez llegó a 300 victorias como mánager en Japón

Caracas.- Alex Ramírez alcanzó este miércoles 5 de agosto su victoria 300 como mánager en la liga de Japón -la Nippon Professional Baseball (NPB)-, luego que su equipo, Yokohama DeNA BayStars, superara 8-2 a Chunichi Dragons.

“Ramichan”, quien en 2016 se convirtió en el primer y único piloto latino en la historia de la NPB, comenzó la campaña con récord de 280 triunfos, 279 derrotas y 13 empates, por lo que su lauro 20 del año le permitió ser el tercer piloto de la franquicia con esa cantidad de satisfacciones.

Yokohama actualmente está en el segundo lugar de la Liga Central, con marca de 20-18-2, a cinco juegos de Yomiuri Giants.

“Tengo que agradecer en primer lugar a todas aquellas personas que me han apoyado en mi carrera, no sólo como pelotero, sino también como mánager”, señaló el exgrandeliga, de 45 años de edad. “Alcanzar estas 300 victorias me llena de mucha satisfacción, principalmente por representar a mi país de la manera en la que lo estoy haciendo. Es una muestra de que, con trabajo duro, esfuerzo y dedicación se llega a algo, y estas 300 victorias son una recompensa del trabajo que he hecho durante toda mi carrera”.

Yokohama apuntaló el triunfo del miércoles gracias a dos carreras remolcada de otro venezolano, el inicialista José Celestino López, y tres producidas más del jardinero izquierdo Keita Sano, que además sacudió jonrón, para erigirse en el jugador más valioso del partido.

“Por supuesto, el trabajo no termina aquí. La meta es seguir cosechando más frutos y el principal objetivo es llevar a Yokohama DeNA BayStars al título de la Serie de Japón”, abundó Ramírez, que como activo dejó récord vitalicio de más juegos (1.744), más hits (2.017) y más remolcadas (1.272) para un jugador importado en la historia de la NPB. “De verdad que estoy muy agradecido con todas las personas que me han apoyado, y especialmente a la fanaticada y a toda mi gente de Venezuela, porque esta victoria es para todos ellos”. | PRENSA LVBP

