NBA: Wembanyama le ganó la batalla a Shai Gilgeous y metió a Spurs en la final

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Los San Antonio Spurs le ganaron la pulseada a los Thunder de Oklahoma en una reñida serie de finales de Conferencia que llegó al séptimo desafío, para destronar a los actuales campeones de la NBA y avanzar a la instancia decisiva.

Nuevamente Víctor Wembanyama fue el líder de San Antonio para impulsar el triunfo de su equipo con un marcador final de 111-103, mostrando sus emociones con el resultado final.

Resumen:

Cómo lo refleja el resultado, el choque fue muy ajustado y con buenos trabajos en defensa por parte de ambos. La clave de Spurs fue un buen inicio y un buen cierre. Los de San Antonio sumaron 32 puntos en el primer cuarto, 24 en los dos siguientes y 31 en el último periodo.

Por su parte, Oklahoma nunca pudo llegar ni cerca de las 30 unidades: este quinteto acumuló 25 puntos en el primer cuarto, 28 en el segundo, 24 en el tercero y 26 en último tramo.

Wembanyama se colocó nuevamente la capa, sumando 17 puntos, siete rebotes, un par de asistencias, un bloqueo y un robo.

Spurs se enfrenta a unos inspirados en playoffs

El rival de San Antonio en las finales de la NBA será una organización que viene inspirada tras barrer a Cleveland Cavaliers con autoridad, Knicks de Nueva York. No obstante, no juegan esa instancia desde hace más de dos décadas.

Por su parte, Spurs llega a la final de la NBA después de 12 años, luego de proclamarse monarcas en la 2003/2004.