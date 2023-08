NBA: ¡Se acerca el fin de una leyenda! Stephen Curry ya pone fecha de retiro con los Warriors

Stephen Curry ha sido uno de los jugadores que ha ganado mucha fama en la NBA, especialmente por su juego tan atractivo que le ha permitido ser catalogado como la figura que cambió el juego por completo, especialmente por sus grandes capacidades anotadoras que suelen levantar de los asientos al público.

Sin embargo, como dice el dicho: “nada dura para siempre”, y es que este jugador está cerca de su retiro. Con 35 años y 15 temporadas en la NBA, la estrella de los Golden State Warriors podría colgar su camiseta pronto, pero ante esta situación dicho jugador tendría una respuesta que alienta a sus seguidores.

De acuerdo al mismo Curry, aún desconoce cuándo podría retirarse, incluso ha planteado la posibilidad de poseer la misma longevidad de LeBron James, quien tiene años en la liga y sigue siendo uno de los mejores de la actualidad, sin mencionar que ya es uno de los mejores de la historia.

Cuando a Curry se le preguntó sobre el retiro dicho jugador respondió: “¿Quién sabe cómo estará mi cuerpo o cómo me sentiré en ese momento? Me quedan tres años de contrato, incluyendo al menos eso, luego me las arreglaré”, comentó el “Chef” a medios internacionales.

Además, enfatizó la importancia de retirarse vistiendo el uniforme de los Warriors, así como lo hicieron jugadores como Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Tim Duncan o Magic Johnson, que jamás se mudaron de franquicia y cosecharon muchos éxitos en sus respectivas carreras.

Para el “Chef” jugar por más tiempo es lo importante y quizás si mantiene buenas condiciones tras culminar su contrato, es casi seguro que continuará jugando en la mejor liga de baloncesto del mundo junto a la nueva generación de jugadores de Golden State.