NBA: ¡No está feliz! Giannis Antetokounmpo ataca fuertemente a sus compañeros de equipo y a su entrenador

Si hay una cosa que quiere mantener Milwaukee Bucks a toda costa es la felicidad de su principal estrella y referente dentro del tabloncillo: Giannis Antetokounmpo. El griego no ha tenido miedo en manifestar su opinión cuando no está de acuerdo con algo que no le gusta en el entorno del conjunto para que estos pongan manos a la obra.

En su última queja por no tener la plantilla necesaria para poder volver a levantar el título de campeón, la gerencia de Milwaukee fue al mercado y se hizo con los servicios de Damian Lillard para juntarlo con "The Greek Freak". Sin embargo, esto parece no ser suficiente para el ala pívot y ha salido a criticar lo que ha sido el rendimiento de su equipo en esta campaña 2023-24 de la NBA.

Dardo directo

La estrella de Bucks habló sobre la actualidad de su conjunto, que si bien ocupa la segunda posición de la Conferencia Este con 25 triunfos y 11 derrotas, está a 3.5 juegos de Boston Celtics, que están en la primera posición, lo que le preocupa al griego porque no quiere que sus más directos rivales se separen demasiado de Milwaukee.

En el último compromiso, Bucks cayó ante Houston Rockets por 112-108 y esto fue lo que desató la frustración del europeo, quien aprovechó los momentos luego de la derrota para destacar que deben mejorar en muchos aspectos para poder competir en el Este.

"Tenemos que ser mejores. Tenemos que jugar mejor. Tenemos que defender mejor. Tenemos que confiar mejor unos en otros. Tenemos que ser dirigidos mejor. Cada cosa, todos tienen que ser mejores. Todos. Comienza desde el administrador del equipo. Tiene que lavarnos mejor la ropa. El banquillo tiene que ser mejor. Los líderes del equipo tienen que hablar más. Tenemos que hacer más tiros. Tenemos que defender mejor. Tenemos que tener una mejor estrategia. Tenemos que ser mejores”, aseguró.

Con esto, Antetokounmpo dejó claro que no está nada contento con lo que ha visto de sus compañeros y cuerpo técnico hasta ahora, por lo que pide el máximo esfuerzo de cada uno de ellos para poder competir en esta campaña. Con un poco más de temporada aún por disputar, el griego sabe lo que se necesita para levantar el título y se ha mostrado bastante vocal sobre lo que necesita su conjunto para dar el paso adelante para llegar a la postemporada con grandes oportunidades de superar a todos sus rivales del Este.