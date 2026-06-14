NBA: Karl-Anthony Towns se convierte en el segundo dominicano en ser campeón

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La bandera de la República Dominicana vuelve a brillar en lo más alto del baloncesto mundial. Con la reciente consagración de los New York Knicks en las Finales de la NBA 2026, el pívot estrella Karl-Anthony Towns ha inscrito su nombre con letras doradas en los libros de historia, convirtiéndose en apenas el segundo jugador de origen dominicano en conquistar un campeonato de la NBA.

Este logro no solo representa la cima de la carrera para "KAT", sino que consolida el impacto y el crecimiento indetenible del talento de Quisqueya en la liga más competitiva del planeta.

Un selecto club de campeones dominicanos

Hasta hace muy poco, la lista de jugadores dominicanos con un anillo de la NBA estaba vacía. Sin embargo, en un lapso de apenas dos años, el país caribeño ha celebrado por partida doble gracias a sus dos máximos referentes de la época moderna:

🏆 Al Horford (2024): Abrió el camino histórico al coronarse con los Boston Celtics, rompiendo la barrera para los baloncestistas de su nación.

🏆 Karl-Anthony Towns (2026): Se une al olimpo del deporte dominicano tras conquistar el título en una temporada memorable con Nueva York.

Un legado que inspira a las nuevas generaciones

Representar a la selección nacional de la República Dominicana ha sido siempre una prioridad y un orgullo para Karl-Anthony Towns, quien debutó con la camiseta tricolor siendo apenas un adolescente. Verlo levantar el trofeo Larry O'Brien, envuelto idealmente en las felicitaciones de toda su fanaticada caribeña, marca un hito inspiracional para miles de niños en Santo Domingo, Santiago y cada rincón del país que sueñan con llegar a la NBA.

Con Horford y Towns en la cima, el baloncesto dominicano vive su época dorada, dejando claro que su huella en la historia de la NBA ya es imborrable.