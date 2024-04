NBA: ¡De no creerse! Mira a quién culpa LaVar Ball de las lesiones de sus hijos

Dos de los jugadores que han sido catalogados como promesas desde su llegada a la NBA, son los hermanos Ball (Lonzo y LaMelo), pero las lesiones han sido el factor que ha limitado su buen desempeño en los tabloncillos profesionales estadounidenses. Sin embargo, el padre de ambos jugadores (LaVar Ball), ha realizado unas sorprendentes declaraciones de los culpables de las lesiones de sus hijos.

Las lesiones, la peor pesadilla de los hermanos Ball

De acuerdo a LaVar, los responsables de las lesiones de sus hijos cae sobre el personal de de entrenamiento de la NBA y a los zapatos "raggedy" de Puma por las lesiones de sus hijos, para dicha figura, el personal de la liga no parece saber el trabajo que hacen en lugar de él y es por ello que en muchas ocasiones causan lesiones a los jugadores y hasta ahora, sus hijos han sido víctimas de esta situación.

"Dicen, oh, LaVar, trabajaste demasiado duro a los chicos, por eso se lastiman", dice. "No, la razón por la que se lastiman es porque se alejaron de mí. Y comenzaron a hacer estos entrenamientos inútiles. Porque si sigues corriendo esas colinas, mantendrás esa potencia y esa fuerza. Pero si comienzas a lidiar con estas bandas elásticas y hacer ejercicios livianos, por supuesto que comenzarás a desgastarte... Muchas cosas tienen que ver con esos zapatos raggedy que Melo usa. Esos zapatos no están hechos de la manera correcta para él. Por eso sigue torciéndose el tobillo cada vez".

Hasta ahora, ni LaMelo ni Lonzo han emitido algún tipo de comentario al respecto de esta situación, aunque es posible que más adelante puedan pronunciarse. Por ahora, ambos jugadores se mantienen recuperándose de sus respectivas lesiones para retornar a las actividades lo antes posible.