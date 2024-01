NBA: ¡Dato revelador! Este es el responsable de la salida de Russell Westbrook de Los Angeles Lakers

El paso de Russell Westbrook por Los Angeles Lakers no fue el que todos esperaban y el estelar base se fue sin pena ni gloria del conjunto angelino. Durante su tiempo allí, el rol de Westbrook fue variando bajo el mando del entrenador Frank Vogel, quien trató de hallar la forma para que el juego de "Beastbrook" encajara con el sistema de juego pero esto no se logró.

Luego de varios intentos, el All-Star salió de Lakers y recaló en sus vecinos más cercanos, Los Angeles Clippers, donde Westbrook ha sido bien valorado por el coach Tyronn Lue y ha estado mostrando todo lo que es capaz de hacer como una de las piezas del banquillo. Desde su salida, muchos fueron los rumores sobre quien fue el responsable de haber sido cambiado del conjunto angelino, pero Jeanie Buss, propietaria del equipo, reveló quien es el verdadero culpable de ello.

Vogel es el culpable

Los seguidores de Lakers pensaron que LeBron James fue el que pidió que la gerencia saliera de Westbrook, pero Buss asegura que fue el propio Vogel el que no hizo lo necesario para incluir a Westbrook dentro del equipo. Asimismo, la dueña de los laguneros sabía que el ex entrenador de su conjunto no estaba tomando en cuenta al base para lo que quería dentro de la franquicia y fue el que dio luz verde para que realizarán el cambio que lo envió a Utah Jazz.

Pese a la falta de química y entendimiento que se veía dentro del tabloncillo cuando Westbrook estaba con James y Anthony Davis, se debe sumar ahora esto que indica que Vogel no quería al ex Oklahoma City Thunder dentro de la plantilla y por ello no buscaba la forma de cohesionar a sus principales estrellas para el éxito del equipo angelino.

En sus dos campañas con Lakers, "Mr. Triple Doble" promedió 17.4 puntos, 6.9 rebotes, 7.2 asistencias y 1 robo en 130 juegos.