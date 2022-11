NBA: Paolo Banchero supera estadística de estas leyendas del baloncesto (+Tweet)

El novato del Orlando Magic, Paolo Banchero ha causado sensación en sus primeros juegos en la NBA, siendo sin duda de lo mejor (hasta ahora) en la temporada 2022-2023. Este ala-pivot de 2.08 metros ya se dijo el lujo de superar registros de referentes de este deporte.

Con tan solo ocho juegos, el pick #1 del último Draft tiene su puesto ganado en la historia del mejor baloncesto del mundo, lo que demuestra porque su proyección era tan interesante en sus tiempos de universidad y college.

Banchero en sus primeros siete juegos de la temporada sumó el número de 239 entre puntos, rebotes y asistencias, la mayor cifra para un novato de la NBA juntando esos tres departamentos en el mencionado número de encuentros, superando a Luka Doncic (216), LeBron James (215), Zion Williamson (208) y Kevin Durant (205).

