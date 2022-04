¿La NBA puede tener un ganador inédito?

NBA

Iván Holguín López / @ivan_baloncesto

Los Playoffs de la NBA ya se encuentran en juego y todas las series ya se están disputando. Ahora ya es tiempo de empezar a ver quiénes son los candidatos a poder llevarse el campeonato en esta temporada 2021-2022, donde el principal candidato de propios y extraños es: Phoenix Suns (los actuales subcampeones de liga).

Esto trae a puerta una pregunta muy interesante, ya que, en caso de ganar la NBA, Phoenix se convertiría en el vigésimo equipo (activo) en ser campeón de la NBA, ya que en sus 55 años de historia el equipo dirigido por Monty Williams nunca ha quedado campeón de la mejor liga de baloncesto del mundo.

Phoenix es uno de los 7 equipos que se encuentran actualmente en Playoffs que no han sido campeones de la NBA, los otros seis son: Brooklyn Nets, New Orleans Pelicas, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets y Utah Jazz. Es decir, seis de los siete equipos no campeones están en la conferencia Oeste, por lo que de ese lado existe una gran posibilidad (75%) que el equipo que salga de esta conferencia rumbo a las finales sea uno que nunca ha ganado el trofeo Larry O`Brien.

Pero si seguimos detallando 7 de los 16 equipos son no campeones de la liga, es decir, existe un 43.75% de posibilidad de que el nuevo campeón de la liga sea un equipo que nunca lo ha conseguido.

El último “nuevo” campeón de la NBA se produjo en la zafra 2019, cuando Toronto Raptors ganó en las finales de la liga a Golden State Warriors. Poco antes, en 2017, Cleveland Cavaliers (guiados por LeBron James) también se proclamarían campeones por primera vez de la liga. Los otros dos casos de equipos “primerizos” en ganar la NBA en este milenio fueron: Dallas Mavericks (2011) y Miami Heat (2006).

El resto de los equipos presentes en postemporada han sido campeones en al menos una oportunidad. Boston Celtics es el que más títulos tiene (17), Chicago Bulls y Golden State Warriors lo siguen con 6, Miami Heat y Filadelfia 76ers tienen 3, Milwaukee Bucks tiene 2, Atlanta Hawks, Toronto Raptors y Dallas Mavericks cierran con un trofeo.

Solo un campeón de la NBA ya no se encuentra activo y se trata de Baltimore Bullets.