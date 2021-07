Dario Saric se lesiona la rodilla y deja tocada la rotación de los Suns (+VIDEO)

Dario Saric se perderá el resto de las Finales de la NBA tras lesionarse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una importante baja que deja tocada la rotación interior de los Phoenix Suns.

"Es una de esas situaciones que literalmente rompen tu corazón", aseguró a los medios este miércoles el entrenador de los Suns, Monty Williams, tras el entrenamiento de su equipo.

Los Suns tomaron ventaja en las Finales de la NBA ante los Milwaukee Bucks (1-0) tras imponerse el martes en el primer partido (118-105), que se disputó en Phoenix (EE.UU.).

Saric salió a la cancha en el último tramo del primer cuarto pero tuvo que retirarse por problemas físicos tras jugar solo dos minutos.

Los Suns confirmaron este miércoles la gravedad de la lesión del croata, que era el recambio natural del pívot titular Deandre Ayton como parte de la rotación de los de Phoenix.

"Tenía muchas ganas de jugar estas finales", dijo Williams sobre un Saric al que definió como "gran trabajador" y "un tipo increíble".

El técnico admitió que Saric tiene un largo camino por delante para recuperarse, pero se mostró confiado en la capacidad de trabajo de su jugador.

"Sabemos que estará de vuelta y que volverá aún mejor", afirmó.

Chris Paul también reflejó su tristeza por la baja de su compañero.

"He hablado con Dario esta mañana cuando he llegado y oír esto de su voz... Es un tipo que solo se preocupa por el equipo", dijo el base.

"Es uno de los nuestros, es nuestro hermano. Esto es duro, es duro", añadió.

Además, el escolta Devin Booker afirmó que los Suns van a echar de menos "la energía" de Saric y "su presencia" dentro y fuera de la pista.

Saric logró en la temporada regular unos promedios de 8,7 puntos, 3,8 rebotes y 1,3 asistencias en 17,4 minutos por partido.

Su aportación disminuyó en las eliminatorias, donde hasta ahora había logrado de media 4,5 puntos, 2,5 rebotes y una asistencia en 10,5 minutos por encuentro.

Los Suns tienen dos escenarios por delante para suplir a Saric: confiar en el pívot Frank Kaminsky como recambio desde el banquillo o apostar por un quinteto más bajo durante el tiempo de descanso de Ayton.

El segundo partido de las Finales entre Suns y Bucks se disputará el jueves también en Phoenix.

