NBA: Comisionado asevera que han sanado los problemas financieros

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que la capacidad de la Liga para lograr que más de un millón de fanáticos regresaran durante los Playoffs ha ayudado a contener las pérdidas financieras relacionadas con la pandemia de Covid-19.

"Lo hicimos algo mejor de lo que proyectamos inicialmente", dijo Silver el martes antes del Juego 1 de las Finales de la NBA. "Aún no tenemos las cifras exactas, pero tal vez bajemos aproximadamente un tercio en los ingresos, algo por ahí, en lugar del 40%".

Agregó que si bien la carga de esas pérdidas será compartida por los propietarios de las franquicias y los jugadores, debido a la forma en que la Liga divide los ingresos relacionados con el baloncesto, tenía la esperanza de que "si las cosas continúan por buen camino, podríamos avanzar hacia una nueva temporada, el año que viene y que sea mucho más normal y habremos capeado [la pandemia] muy bien ".

Como lo hace todos los años antes de las Finales, Silver abordó una serie de problemas de la NBA: el futuro del Play-in, las lesiones de los jugadores estrella, el historial de la Liga en la promoción de la justicia social después de la resolución conjunta de la temporada pasada y el compromiso de hacerlo con el asociación de jugadores, expansión, si los Raptors de Toronto volverán a jugar en Canadá el próximo tornoe y el progreso, o falta de él, en la creación de más diversidad en las filas de los entrenadores y la dirección del circuito.

Asimismo, dijo que mantener a los jugadores en la cancha es de suma importancia y que no tenía "ninguna duda" del calendario condensado de este año, protocolos adicionales de salud y seguridad y otros desafíos que contribuyeron a las lesiones. Pero, dijo: "Nada de esto es una ciencia exacta. Es algo en lo que incluso antes del covid, como todos saben, estábamos muy concentrados en la Liga".

Por ejemplo, señaló "el descanso aumentó más del 100%" este año con respecto al año anterior, pero las lesiones también aumentaron.

"El problema al que estamos tratando de llegar de raíz es: '¿El reposo funciona, francamente? ¿Funciona la gestión de carga?'", dijo. "Lo que es más sorprendente, como dije, no se trata sólo de lesiones esta temporada; hemos visto esta tendencia al alza durante varios años. Me gustaría creer que con la inversión, el nivel de sofisticación, la cantidad de médicos, la cantidad de analíticas que miramos, los datos que recopilamos que no podíamos en los viejos tiempos, que dejando a un lado la pandemia, habríamos visto mejoras y aún no lo hemos visto ".

En cuanto al torneo Play-in, que obtuvo grandes índices de audiencia y mejoró la competencia al final de la temporada regular, pero también críticas de estrellas como LeBron James y Luka Doncic, el Comisionado dijo que pensaba que el torneo estaba aquí para quedarse, pero que la Liga consideraría hacer ajustes en el formato.

La idea de expansión, que se planteó como una propuesta para generar ingresos durante la pandemia, parece haber quedado en un segundo plano, dijo.

"Sé que se informó que cuando los ingresos bajaron, estábamos considerando más seriamente la expansión", dijo Silver. "No funcionó exactamente así, en gran parte porque la expansión es un proceso de varios años”. Recalcó.

