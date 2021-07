Alerta en Hawks: Trae Young se perderá el quinto partido ante los Bucks

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

La estrella de los Hawks de Atlanta, Trae Young, se perderá el crucial quinto partido de este jueves contra los Bucks de Milwaukee, según informaron fuentes de ESPN, Adrian Wojnarowski y Malika Andrews.

ESPN Sources with @malika_andrews: Atlanta Hawks star Trae Young (foot) is out for Game 5 vs. Bucks tonight. Young will continue to rehab with hopes of playing in the Eastern Conference Finals Game 6 on Saturday in Atlanta.