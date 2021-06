Los Clippers seguirán sin Leonard para el sexto partido ante Jazz

NBA

Viernes 18| 12:29 am





Los Angeles. El alero estrella Kawhi Leonard no se ha podido recuperar de la lesión de rodilla que sufre y volverá a ser baja con Los Angeles Clippers cuando mañana, viernes, su equipo se enfrente en el Staples Center a los Utah Jazz en el sexto partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Oeste que dominan por 3-2 al mejor de siete.



El entrenador Ty Lue dijo que Leonard permanece fuera de acción al no estar recuperado del esguince que sufre en la rodilla derecha.



La lesión le obligó a dejar el campo cuando faltaban 4:35 minutos para que concluyese el partido, que al final los Clippers ganaron por 118-104.



El alero estrella viajó con el equipo a Salt Lake City el martes, pero luego regresó a Los Ángeles después de decirles a sus compañeros que estaría fuera para el quinto partido, que los Clippers también ganaron de visitantes por 111-119 en parte gracias al doble-doble de 37 puntos, 16 rebotes y cinco asistencias que aportó el alero Paul George.



Lue explicó antes del quinto partido que no había una fecha para el regreso de Leonard, ya que el equipo espera más resultados de las pruebas.



Los Clippers buscan su primer viaje a las Finales de la Conferencia Oeste después de 50 temporadas, el más largo que ha pasado un equipo sin llegar a la penúltima ronda de Playoffs de la Liga entre las franquicias activas de la NFL, NBA, MLB y NHL.



El año pasado, los Clippers tuvieron tres oportunidades de llegar a las finales de la Conferencia Oeste, pero desperdiciaron una ventaja de 3-1 y fueron eliminados por los Denver Nuggets, que este año fueron barridos por 4-0 por los Phoenix Suns en la otra eliminatoria de semifinales. EFE