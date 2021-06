Durant e Irving alaban la gran labor de equipo y haber cumplido en su campo

NBA

Martes 8| 5:52 am





El alero Kevin Durant, líder encestador de los Brooklyn Nets, y su compañero, el base Kyrie Irving, que volvió a dirigir el ataque, admitieron que todo el equipo hizo una gran labor en el segundo partido de la eliminatoria de semifinales la Conferencia Este que ganaron por paliza de 125-86 a los Milwaukee Bucks.



"En su mayor parte, hicimos lo que se suponía que debíamos hacer, ganar dos en casa y tenemos que ver si esta eliminatoria se va a decidir para nosotros de visitantes", destacó Durant, que aportó 32 puntos, incluidos 13 en el primer cuarto, seis rebotes y cuatro asistencias. "Tenemos que permanecer unidos como equipo y todo es posible", añadió.



Por su parte, Irving, que acabó con 22 puntos, resaltó que cada día le sorprende más cómo responde el equipo en el campo y, de ahí, agregó, vienen los buenos resultados que han conseguido y que les han permitido tener la ventaja de 2-0 en la serie que disputan al mejor de siete.



"Creo que somos capaces de jugar cada vez mejor en cada partido y eso es algo extraordinario", subrayó Irving. "Pero cumplimos en nuestro campo y ahora debemos de ver qué es lo que sucede en Milwaukee, donde será diferente", dijo.



Eso es lo que espera también el entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer, quien admitió que su equipo no lo hizo bien, ya que no supo mantener el ritmo que aportó en el primer cuarto y esa fue la clave de la derrota.



"No jugamos muy bien en general, el primer cuarto, todo el partido", se lamentó Budenholzer. "Creo que tenemos que jugar mejor de principio a fin, de lo contrario las cosas serán muy complicadas para nosotros en los próximos dos partidos".



Budenholzer explicó que solo había que mirar la estadísticas del partido para ver que el único equipo que estuvo en el campo fueron los Nets, además, puso de relieve, haciendo bien las cosas.



La serie se traslada a Milwaukee, donde el jueves se disputará el tercer partido y el domingo será el cuarto.



El base titular de los Bucks, Jrue Holiday, que acabó con 13 tantos, mantuvo el mismo criterio que Budenholzer al reconocer que son mucho mejor equipo que lo que han demostrado en los últimos dos partidos frente a los Nets, donde les ha faltado de todo en su juego de equipo e individual.



"Sentimos que somos mejores que la forma en que estamos jugando y lo sabemos", apuntó Holiday. "Pero en este punto no podemos estar realmente deprimidos. Tenemos que mantenernos positivos porque volvemos a nuestro campo, que es donde tenemos que hacer súper bien las cosas". /EFE