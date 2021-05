Doncic no busca excusas en sus molestias: "He jugado terriblemente"

NBA

Lunes 31| 5:41 am





Luka Doncic, que este domingo jugó con evidentes molestias en el cuello en la derrota de los Dallas Mavericks ante Los Angeles Clippers (81-106), no usó sus dolores para poner excusas a su actuación.



"No creo que eso importe (los dolores) ahora mismo. Perdimos. Las lesiones son parte del baloncesto (...) y yo he jugado terriblemente", aseguró en la rueda de prensa tras el partido con el que los Clippers igualaron 2-2 la serie.



El esloveno fue el máximo anotador de los de Dallas con 19 puntos (9 de 24 en tiros), pero durante toda la velada se le vio sufrir por las molestias en el cuello que empezó a sentir en el tercer partido.



La frustración y el enfado de Doncic se extendió a todo el equipo, que logró un mísero 17 % en triples como parte de un encuentro para el olvido en la parcela ofensiva.



Doncic contó que el dolor que siente en el cuello le afecta también a un nervio y aseguró que esta mañana se encontraba mucho mejor que el sábado.



En este sentido, el base confió en que con masajes y más tratamiento pueda estar listo para el quinto partido, que se jugará el miércoles en Los Ángeles (EE.UU.).



Los Mavericks han desperdiciado el 0-2 que lograron tras los dos primeros encuentros en la ciudad californiana y ahora viajarán a Los Ángeles tras perder dos duelos seguidos en casa y ya sin el factor cancha en su poder.



En el bando contrario, los Clippers disfrutaron de una noche casi perfecta al abrigo de sus dos estrellas: Kawhi Leonard (29 puntos y 10 rebotes) y Paul George (20 puntos y 9 rebotes).



El baloncesto físico y sudoroso con un quinteto bajo y agresivo en la defensa del tiro exterior volvió a funcionar a los Clippers, que repitieron la receta que les dio la victoria en el tercer duelo y que apostaron por Nicolas Batum de inicio en lugar de Ivica Zubac.



Serge Ibaka se perdió su segundo partido seguido por problemas en la espalda. / EFE