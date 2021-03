Butler impone su inspiración y Heat ganan a Pelicans, sin Williamson

NBA

Viernes 5| 6:08 am





El alero Jimmy Butler se reencontró con su mejor inspiración encestadora y aportó 29 puntos y nueve asistencias que ayudaron a los Heat de Miami a vencer a domicilio por 93-103 a los Pelicans de Nueva Orleans, que jugaron sin su alero estrella Zion Williamson.



Con un repertorio de fuertes movimientos interiores y tiros precisos de media distancia, Butler acertó 10 de 14 tiros de campo y ocho de nueve tiros libres para ayudar a los Heat a asegurar la victoria.



Butler agregó un triple con paso hacia atrás en la recta final del partido durante una racha 11-2 que aseguró a los Heat la ventaja decisiva de 10 tantos.



El pívot canadiense Kelly Olynyk acertó sus primeros cuatro tiros de 3 puntos y terminó con un doble-doble de 18 puntos y 10 rebotes, que lo dejaron de factor sorpresa ganador.



Mientras que el veterano base esloveno Goran Dragic anotó nueve de sus 13 puntos en la segunda mitad con el equipo de Miami (18-18) que llega al descanso del Partido de las Estrellas con marca positiva.



Ante la ausencia de Williamson, con molestias e irritación en un dedo del pie derecho, el ala-pívot Brandon Ingram consiguió 17 puntos como líder de los Pelicans (15-21) que volvieron a mostrar inconsistencia en su juego.



El pívot neozelandés Steven Adams acabó con 15 puntos, pero no tuvo ningún protagonismo en el juego interior, mientras que el escolta Nickeil Alexander-Walker llegó a los 13 y el alero Josh Hart encestó otros 12 que no evitaron la derrota.



Hart, normalmente un suplente, se insertó en la alineación titular después de conocerse la baja de Williamson por lesión.



El novato Kira Lewis Jr. anotó 11 puntos en 17 minutos que jugó como reserva, mientras que el base Lonzo Ball aportó 10 tantos, pero falló nueve de 11 tiros desde fuera del perímetro.



El entrenador de los Pelicans, Stan Van Gundy, esta vez no quiso darle ningún minuto al pívot español Willy Hernangómez, a pesar que Adams nunca pudo con los hombres altos de los Heat.



El entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, tiene ahora marca de 16-17 contra Van Gundy, su amigo y mentor de toda la vida.



Esta es la cuarta vez en las últimas siete temporadas que el equipo de Miami no ha superado los .500 en el receso del Partido de las Estrellas.



Pero durante los 12 años de mandato de Spoelstra, Miami ganó el 62% de sus partidos después del descanso. Solo San Antonio y Houston tienen mejores récords posteriores al descanso del Fin de Semana de las Estrellas en la era Spoelstra. / EFE