Curry y Wiggins, la pesadilla de los Timberwolves

Martes 26| 5:38 am





La combinación del base Stephen Curry y el alero canadiense Andrew Wiggins, con 36 y 23 puntos, respectivamente, se convirtieron en auténticas pesadillas para la defensa de los Timberwolves de Minnesota que perdieron por 130-108 ante los Warriors de Golden State.



Curry, que anotó siete triples, se encargó de nuevo de liderar el ataque imparables de los Warriors, después de que el entrenador del equipo, Steve Kerr, decidiese hacer varios cambios en el cinco inicial.



Kerr comenzó con Kevon Looney como pívot en lugar del novato James Wiseman para mejorar la defensa con una unidad más veterana.



El entrenador de los Warriors habló con Wiseman antes del partido y el segundo seleccionado en el pasado sorteo universitario entendió la decisión tomada por Kerr, que quiere darle más minutos a Looney en el primer cuarto y el tercero.



"Él (Wiseman) comprende que no es una degradación de ninguna manera, es simplemente una parte de su desarrollo", señaló Kerr.



Wiggins, exjugador franquicia de los Timberwolves, se vengó de su exequipo con un excelente trabajo en ataque y también en defensa.



Jugando con los Timberwolves por primera vez desde su intercambio en febrero pasado, Wiggins mostró una firmeza que faltaba en ocasiones cuando jugaba en Minneapolis.



El alero canadiense siempre estuvo dominante en las penetraciones para hacer luego tiros en suspensión, mates, y acertó también con los intentos desde fuera del perímetro, además de poner tres tapones y capturar seis rebotes.



Curry acertó 11 de 21 de campo, incluidos 7 de 12 desde lo profundo para que los Warriors evitaran su primera racha de tres derrotas de la temporada.



El base estrellas de los Warriors tiene 2.569 triples en su carrera después de que pasó a Reggie Miller por el segundo lugar en la historia de la NBA en la derrota del sábado como visitante ante el Utah Jazz. Ray Allen es el primero con 2.973.



Miller ofreció un mensaje de felicitación a Curry en la pantalla grande el lunes durante un tiempo fuera del primer cuarto.



El escolta-alero Malik Beasley anotó 30 puntos con cuatro triples para liderar a Minnesota, que se quedó atrás al principio con tiros deficientes y no pudo ganar impulso al romper una racha de cuatro derrotas consecutivas el sábado.



El base reserva Jordan McLaughlin aportó 15 tantos, con cinco asistencias, como sexto jugador, y segundo máximo encestador de los Timberwolves (4-12), que tienen la peor marca de la Conferencia Oeste y la segunda de la liga.



Mientras que el base español Ricky Rubio, que volvió a la titularidad, anotó 1 de 8 tiros de campo para conseguir seis puntos, y repartió 11 asistencias en los 26 minutos que estuvo en el campo.



Rubio anotó apenas 1 de 8 tiros de campo, falló un intento de triple, y acertó 4-4 desde la línea de personal, además capturó cuatro rebotes y perdió cuatro balones.



Su compatriota el ala-pívot Juancho Hernangómez sigue de baja al estar sometido a los protocolos de salud y seguridad de Covid-19.



Los Timberwolves, que siguieron diezmados, no tuvieron al base estrella D'Angelo Russell se vio afectado en lo que habría sido su primer enfrentamiento contra su exequipo de los Warriors debido a una magulladura en el cuádriceps derecho.



Russell jugó 33 partidos para Golden State la temporada pasada antes del intercambio que llevó a Wiggins al Área de la Bahía.



El pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns se perdió su quinto partido consecutivo después de anunciar el 15 de enero que dio positivo por el coronavirus. / EFE