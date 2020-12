Harden se reportó a los entrenamientos de Rockets de Houston

NBA

Lunes 14| 11:36 pm







Soy un entrenador de baloncesto y él es un jugador de baloncesto.. En cuanto a su compromiso con lo que estamos haciendo, en cuanto al baloncesto, fue el centro de nuestra conversación"

Houston. Las vacaciones extras que se tomó por su cuenta el escolta estrella de los Rockets de Houston, James Harden, le llegaron a su final este lunes cuando tuvo que realizar su primer entrenamiento, pero antes le tocó enfrentarse cara a cara con el nuevo técnico del equipo, Stephen Silas.



Silas, que le había dado a Harden, lo que denominó su "espacio" para que reflexionase sobre la petición de traspaso que ha solicitado al equipo y lo que deseaba hacer en el futuro cercano, esta vez fue directo al comunicarle que el tiempo de trabajar duro había llegado.



"Hemos tenido una buena conversación, en la que las cosas quedaron muy claras por ambas partes", comentó Silas a los periodistas tras concluir el entrenamiento. "Se dio la lógica de lo que debe ser una buena relación profesional".



Sin embargo, Silas aclaró que no hablaron de la petición de traspaso que James ha hecho a los directivos del equipo.



"Puedes preguntarle sobre su compromiso y todo ese tipo de cosas relacionadas con el trabajo dentro del equipo", comentó Silas, quien no ha estado en comunicación regular con Harden, dado que no ha querido involucrarse en la reflexión que el jugador tendrá que hacer de cara al futuro.



Silas también reconoció que Harden había expuesto sus puntos, lo vio concentrado y con las ideas claras de lo que deseaba por lo que al final se trató de una buena conversación.



El nuevo entrenador de los Rockets destacó que el asunto de su conversación con Harden se limitó a la estrategia del baloncesto y la manera como quiere que su aportación sea lo más positiva posible para el equipo.



"Hablamos de baloncesto", reiteró Silas. "Soy un entrenador de baloncesto y él es un jugador de baloncesto.. En cuanto a su compromiso con lo que estamos haciendo, en cuanto al baloncesto, fue el centro de nuestra conversación".



Silas repitió que "en cuanto a los rumores y todas las demás cosas, no puedo hablar, de nuevo, cada pregunta relacionada con el futuro de Harden, el único que las puede contestar será él mismo".



Pero los periodistas tendrán que esperar a que llegue ese momento en los próximos días, ya que Harden optó por no hablar con los medios de comunicación tras concluir el entrenamiento.



Silas dijo que el plan es que Harden juegue en el partido de pretemporada de mañana, martes, contra los San Antonio Spurs.



Harden, quien según las fuentes solicitó ser cambiado a los Nets de Brooklyn o los Sixers de Filadelfia, llegó tarde al campo de entrenamiento y no fue autorizado a incorporarse al equipo hasta este lunes, después de que dio negativo en la prueba del coronavirus durante seis días consecutivos.



Quien también se entrenó fue el veterano ala-pívot P.J.Tucker, que no acompañó al equipo en su visita a Chicago para disputar los dos primeros partidos de preparación.



Tucker dijo que había estado con algunos problemas físicos, pero ya se encontraba bien y listo para cumplir con el último año de contrato que aun le queda de los cuatro que firmó por 32 millones de dólares.



Precisamente, el no haber recibido una propuesta de extensión es algo que tiene frustrado a Tucker, que esperaba seguir por más tiempo con los Rockets.



"Ni siquiera se trata de obtener una extensión de contrato", comentó Tucker, de 35 años, un jugador indispensable que no se ha perdido un partido durante sus tres años en Houston. "Ese no es el objetivo total".



Tucker reivindicó que el "objetivo" de cualquier profesional es estar en un lugar donde te quieren y saben apreciar el esfuerzo y trabajo que realizas.



"Quieres estar con quien te quiere. Creo que eso es lo que todos los jugadores desean", subrayó Tucker. "Nadie quiere estar en un lugar que sabe que su aportación ya no tiene ningún tipo de reconocimiento".



El veterano jugador, explicó que "hay ciertas formas de demostrarlo, y no se trata solo de extensiones de contrato".



Pero Tucker reiteró que, al margen de lo que suceda con la extensión del contrato, estaba listo para hacer su trabajo./ EFE