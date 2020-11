Silver reitera que colaboración entre ligas es clave en lucha contra COVID-19

NBA

Miércoles 11| 6:37 am





El comisionado de la NBA, Adam Silver, se mostró este martes optimista de cara a que la próxima temporada pueda haber espectadores en los campos y que mantener la colaboración estricta entre todas las ligas sería algo clave en la lucha contra la pandemia del coronavirus.



Silver, que participó en un panel de la Cumbre del Consejo Internacional Paley 2020 con los comisionados Rob Manfred, de las Grandes Ligas, y Gary Bettman, de la Liga Nacional de Hockey Sobre Hielo (NHL), lo hizo después que ya había sido aprobado el nuevo calendario de 72 partidos para la temporada del 2020-21.



La junta de gobernadores de la NBA aprobó por unanimidad un acuerdo con el sindicato de jugadores que prepara el escenario para una temporada que se inaugurará el 22 de diciembre y con un calendario reducido de 72 partidos, algo que las estrellas no deseaban, pero que de no aceptarlo les hubiese costado la perdida de entre 500 y 1.000 millones de dólares.



Silver dijo que los comisionados están en comunicación sobre asuntos relacionados con el COVID-19, especialmente la NBA y la NHL, ya que los equipos de las dos ligas comparten arenas y, en algunos casos, propietarios de equipos.



El comisionado de la NBA reiteró que siente que la competición de la próxima temporada contará con aficionados en muchos de los campos de los equipos que van a participar en la competición de liga.



"Probablemente, vamos a empezar de una manera, donde tal vez seamos un poco más conservadores de lo que permiten muchas jurisdicciones", adelantó Silver. "Lo que les hemos dicho a nuestros equipos es que continuaremos trabajando con las autoridades de salud pública".



El comisionado de la NBA recordó que los problemas de realizar la competición dentro de recintos deportivos cerrados son diferentes a los que se dan en los estadios al aire libre, donde juegan la mayoría de los equipos del béisbol profesional y la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).



"Habrá ciertos estándares para la filtración y circulación del aire. Puede haber un estándar diferente para una suite de la que habrá para los aficionado espaciados en los asientos de las gradas", explicó Silver.



Aunque el comisionado de la NBA destacó que habrá protocolos estandarizados que sean consistentes de una arena a otra, como la proximidad entre jugadores y aficionados.



"En ciertos casos, para los asientos cerca de la pista, vamos a desarrollar programas de prueba, donde los aficionados certificarán que se han sometido a las pruebas del COVID-19, algunos dentro de las 48 horas, otros dentro del día del partidos", señaló el comisionado de la NBA.



Si bien Silver apoyó una expansión continua de la postemporada de la NBA a través de su torneo de entrada, Bettman dijo que no está a favor de los playoffs expandidos o "jugar con los fundamentos del deporte".



El argumento de Bettman es que a los aficionados no se les puede mantener en la competición de los playoffs, el mismo tipo de nivel de competición que se da durante la temporada regular.



La NHL tuvo 24 equipos en su postemporada el verano pasado, algo que lo hicieron para compensar los partidos que no pudieron disputar durante la temporada regular debido a la pandemia del coronavirus.



"Lo que vimos con las audiencias de televisión quedó demostrado que cuanto antes volvamos a la normalidad de los fundamentos del deporte mejor será para todos", reiteró Bettman.



El comisionado de la NHL, sin hacer ningún tipo de mención específica al elemento político ni reivindicativo social de los jugadores, especialmente por parte de las estrellas de la NBA, defendió la "independencia" que debe tener el deporte profesional de cara a ser cada vez más competitivo y de mayor calidad. / EFE