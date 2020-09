Clippers y Rockets buscarán contratar a Jeff Van Gundy

NBA

FREDDY PERDOMO

Jeff Van Gundy ha soñado con volver a la NBA desde que salió de la liga en 2007 y ahora está más cerca de conseguirlo, luego de que múltiples medios estadounidenses colocan al ahora comentarista de ESPN, como el mejor candidato para dirigir a Clippers o incluso a Rockets, último equipo que dirigió.

En lo que será una temporada con muchos movimientos en los banquillos, ya que Knicks, Nets, Pacers, Rockets, 76ers, Clippers, Pelicans, Bulls y Thunder buscan entrenador, Van Gundy podría ser el primer traspaso anunciado. El estadounidense no dirige desde 2007, cuando fue despedido por los Rockets, club que actualmente espera contratarlo.

Teniendo en su currículum el logro de haber llevado a los New York Knicks a las últimas Finales de su historia en 1999, Van Gundy cuenta con la simpatía de no pocos dentro de la NBA. Con esa premisa, Marc Stein de The New York Times lo sitúa como una opción real para los banquillos de Los Angeles Clippers y Houston Rockets.

Respecto a la primera puerta, recientemente abierta por el despido de Doc Rivers, el citado periodista recalca que en el seno de los Clippers se tiene en alta consideración a Van Gundy, incluyendo entre tales aduladores a Lawrence Frank. Además, desde que se conoció hace horas la salida de Rivers, los informes apuntan a que los californianos buscarían a un técnico con experiencia; Jeff encajaría en el papel.

En cuanto a su posible retorno a Houston, esta es una posibilidad que se lleva masticando desde hace años. Ya en 2016 Daryl Morey quiso contar con él, pero finalmente optó por Mike D’Antoni. El verano pasado, cuando no se cerró la renovación de D’Antoni, de nuevo sonó la opción Van Gundy. Y ahora, quizás con la intención de dar un giro importante a la dirección del equipo desde el banquillo, se repite la historia.

Son 13 años sin dirigir un equipo, pero no por ello deja de estar Van Gundy en la agenda de no pocas franquicias. Antes de aparecer como opción para Clippers y Rockets, el veterano entrenador también fue vinculado a New York Knicks y Brooklyn Nets. En esos casos no pudo hacerse con el trabajo.