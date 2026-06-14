¡Gloria al bravo pueblo! Venezuela clasifica por primera vez al Mundial U19 Femenino

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El baloncesto venezolano vive una jornada inolvidable. Por primera vez en su historia, la selección nacional femenina ha asegurado su clasificación a la Copa del Mundo FIBA U19 Femenina, la cual se llevará a cabo en China en el año 2027. Este hito sin precedentes marca un antes y un después para el desarrollo del deporte femenino en el país caribeño.

El boleto histórico se selló en territorio internacional, luego de que el combinado vinotinto lograra avanzar de manera categórica a las semifinales del FIBA AmeriCup U18 Femenino 2026, torneo de alta exigencia que se celebra en México.

Victoria heroica ante las anfitrionas en México

El partido que definió el destino de las venezolanas no fue sencillo. El conjunto nacional tuvo que verse las caras en los cuartos de final contra la selección de México, que contaba con el respaldo de su afición local. Sin embargo, la determinación y la ejecución táctica de Venezuela se impusieron sobre la duela.

Con un sólido marcador final de 80-69, las criollas no solo silenciaron el pabellón mexicano, sino que desataron la euforia de todo un país que por años ha esperado un salto de calidad internacional en las categorías formativas femeninas.

Albanys Ramírez y Astrid Inojosa lideran la gesta vinotinto

El triunfo colectivo estuvo respaldado por actuaciones individuales de primer nivel. El desempeño de figuras como Albanys Ramírez y Astrid Inojosa fue fundamental para mantener el ritmo ofensivo y la intensidad en la pintura durante los momentos más críticos del encuentro.

Ramírez e Inojosa, consideradas parte de la nueva e ilusionante generación de relevo del baloncesto venezolano, demostraron la madurez y el liderazgo necesarios para comandar al equipo en escenarios de alta presión, guiando la ofensiva con canastas oportunas y una férrea defensa.

El camino hacia el Mundial de China 2027 y el impacto en el baloncesto nacional

Haber alcanzado las semifinales del AmeriCup Sub-18 no solo garantiza la presencia de Venezuela entre las mejores selecciones del continente, sino que abre las puertas al máximo escenario global: la cita mundialista de China 2027.

Este logro rompe una barrera histórica para la FVB y su proyecto de masificación del sector femenino. La clasificación servirá de vitrina para que estas jóvenes atletas sumen experiencia ante potencias de Europa, Asia y Norteamérica, fortaleciendo la base de lo que en el futuro cercano será la selección mayor.