Final SPB: Marinos se apoderó de "la choza" y se lleva el segundo in extremis

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Con una canasta casi que fortuita en los últimos milisegundos por parte de Malik Dime, Marinos de Anzoátegui vuelve a imponerse a Guaiqueríes de Margarita en el Gimnasio Ciudad de La Asunción y toma ventaja en la serie 2-0.

En un intenso duelo donde la defensa volvió a imponerse a la ofensiva, la pintura terminó marcando la diferencia para "El Acorazado Oriental", quienes se quedaron con la victoria por la mínima 70-71.

Resumen:

El desafío fue de "toma y dame" por parte de cada organización, aprovechando los pocos espacios que le dejaba la defensa rival y realmente todo se definió en un reñido último periodo de principio a fin.

Los locales lograron remontar un déficit de cinco puntos en los últimos dos minutos y lograron ponerse en ventaja (69-68) a falta de 28 segundos. No obstante, la última posesión fue una cuestión de suerte que terminó favoreciendo inexplicablemente a Marinos.

Los orientales sacaron desde el fondo y, a falta de 15 segundos, Guaqueríes les robó el balón cerca de la pintura. No obstante, entre pase y pase para consumir el reloj, a Kender Urbina le interceptaron uno y Suero corrió rápidamente hacia el otro lado de la cancha. Cuando parecía que se le acababa el tiempo y no tenía ángulo, realizó un disparo desviado, pero para su fortuna, Malik Dime estaba justamente debajo del aro y terminó concretando un alley-oop in extremis.

La jugada estuvo tan cerca del segundo cero que tuvo que ser revisada por los árbitros al final, aunque la decisión se mantuvo y Marinos se irá a "la caldera del diablo" con la serie 2-0 y buscarán aprovechar el apoyo de su gente para coronarse en los próximos duelos, con la misión de evitar regresar a Margarita. El tercer duelo de la llave final será este lunes, 15 de junio.