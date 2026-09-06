SPB

¡Fin a la polémica! Gaiteros del Zulia aclara la deuda a Nazhiah Carter y se declara solvente

Por

Iván Holguín
Domingo, 06 de septiembre de 2026 a las 02:11 pm
¡Fin a la polémica! Gaiteros del Zulia aclara la deuda a Nazhiah Carter y se declara solvente
Suscríbete a nuestros canales

La Junta Directiva del Gaiteros del Zulia emitió un comunicado oficial dirigido a los medios de comunicación y a la comunidad de la SPB para informar sobre la resolución definitiva de la discrepancia expuesta en redes sociales por el jugador norteamericano Nahziah Carter.

Tras reuniones directas entre la directiva zuliana y el agente del jugador, ambas partes revisaron los términos del acuerdo y aclararon el malentendido. La institución precisó que el contrato base de Carter fue honrado en su totalidad y dentro de los plazos establecidos, mientras que la diferencia expuesta en plataformas digitales correspondió únicamente a un ajuste menor en bonos por rendimiento.

Solvencia y compromiso en la SPB

Para dar por concluido el proceso, Gaiteros del Zulia canceló el saldo marginal por incentivos, alcanzando un acuerdo de finiquito y saldo cero. Con esta acción, el club reafirma su solvencia económica, transparencia institucional y apego a los reglamentos de la SPB y la Liga Superior de Baloncesto.

El equipo marabino agradeció la disposición del representante del atleta para resolver la situación mediante los canales institucionales pertinentes, destacando la importancia del diálogo formal frente a las especulaciones en redes sociales. Con este capítulo cerrado, Gaiteros enfoca su preparación operativa y deportiva de cara a los próximos retos en el baloncesto profesional venezolano.

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?