La Superliga anuncia medidas por contagios en Llaneros

Baloncesto Venezolano

Martes 9| 12:24 pm





La competición comunica a través de sus redes sociales lo ocurrido con el conjunto guariqueño y que debido a la detección 7 de casos de Covid-19, no podrán competir por el momento.

"La comisión médica de la Superliga , en evaluación de los resultados de las últimas pruebas PCR del club Llaneros de Guárico, recabadas en fecha 05 de noviembre del 2021 como parte de los mecanismos de control previos al evento y donde se encontraron un total de 7 casos positivos para SARS-CoV-2, todos asintomáticos antes del viaje a la burbuja, por tal motivo se ha decidido la postergación de los partidos Llaneros vs Diablos del 9/11, Cocodrilos vs Llaneros del 12/ 11 y Llaneros vs Heroes del 13/11".

Anunciaron además que el club aún permanece en su sede de contracción (San Juan de los Morros), bajo supervisión médica y cumpliendo los tratamientos respectivos.

Los partidos suspendidos quedan pendientes de reprogramación en cuanto la comisión médica autorice que ya todos los resultados están correctos y la escuadra llanera esté apta para competir.