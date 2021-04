Broncos acelera el paso en la segunda mitad para vencer a Gladiadores

Baloncesto Venezolano

PRENSA SUPERLIGA. Broncos de Caracas vino de atrás para vencer a Gladiadores de Anzoátegui 85 por 76, en encuentro que se disputó en el José Joaquín Papá Carrillo (Parque Miranda).

El técnico capitalino Manuel Berroterán, les exigió a sus muchachos más intensidad para la segunda parte, luego de tener un inicio muy apagado.

Un primer cuarto muy colectivo para Anzoátegui que se llevó el parcial 21/15, anteCaracas, que comenzó apagado pero apretó en el cierre.

Los orientales arrancaron con marcador de 11/0, hasta el minuto 6:58 donde Luis Julio abrió el marcador para los capitalinos. Ya en el cierre, el juego intenso de Caracas le hizo acortar una diferencia de 14 puntos, y poder terminar el período con un resultado más cerrado.

En Gladiadores anotó todo el quinteto abridor, destacando Humberto Bompart (5pts), y Yorbis Umbria (4), mientras que en Broncos encestaron hasta siete jugadores, todos desde la zona media.

BRONCOS PRESIONA

Caracas mejoró a la ofensiva para obtener el segundo parcial 24/20, llegando al descanso con una desventaja de sólo dos puntos (41/39).

El quinteto capitalino se mostró mas intenso hacia el tablero, con la buena ejecución de José Manaure con seis tantos, acompañado de Héctor Díaz y Junior Martínez que encestaron cinco puntos cada uno.

La ventaja de Gladiadores se mantuvo gracias a la ejecución de Kilder González con ocho puntos, junto a Diego Martínez que encestó seis, incluido una canasta triple.

VUELTA AL MARCADOR

Caracas mantuvo la intensidad en la ofensiva logrando el tercer parcial 27/16, logrando poner el juego a su favor y con ventaja de nueve puntos (66/57).

El joven Michael Rudas con nueve puntos (un triple), comando la ofensiva caraqueña, junto a Garly Sojo con seis puntos desde la pintura.

Los orientales que fueron presionados en el ataque, lograron anotar con triples de Diego Martínez y Carlos Cedeño, junto a Humberto Bompart con cuatro puntos en la pintura.

JUEGO AÉREO

En el cierre ambos equipos cerraron mas sus defensas, lo que generó más disparos de media y larga distancia, dejando un parcial igualado a 19 puntos.

Caracas encestó hasta cuatro triples anotados por José Manaure (2), Alexander Morillo y Junior Martínez, mientras que Anzoátegui probó desde el perímetro con Diego Martínez y Rubén González.

Con este resultado; Broncos igualó el tercer puesto de la tabla del grupo “A", con Diablos de Miranda, al sumar cinco victorias por dos derrotas (12pts), mientras que Gladiadores permanece en el quinto puesto con tres triunfos y cinco perdidos (11pts).

Por Broncos destacó José Manaure con 14 puntos, dos triples, dos rebotes, viniendo de la banca, Garly Sojo (Doble-doble), con 11 tantos, 13 rebotes y Junior Martínez con 11 unidades, cuatro rebotes, dos asistencias.

En Gladiadores figuró Diego Martínez con 16 puntos, cuatro triples, tres rebotes, Carlos Cedeño con 15 tantos, dos rebotes, cuatro asistencias y Kilder Gonzáles con 14 unidades, cinco rebotes.

En el cierre comentó Kilder González por Gladiadores; “Hoy salimos con buen ritmo en la defensa y el ataque, pero no se dieron las cosas. Estoy siempre listo para cuando el técnico (James Maye), me necesite. Hoy me pidió estar más bajo el tablero y ayudar en defensa”.

Michael Rudas por Broncos señaló; “Hoy salieron bien las cosas, tenemos un jugador como Junior Martínez que sabe abrir la zona, eso lo entendí y pude realizar buenas ofensivas para conseguir el canasto. Seguimos trabajando, juego a juego, pensando ya en el próximo rival". / Carlos Daniel Carrasco