Liga Endesa: Barcelona logra un triunfo agónico ante el Valencia para tomar ventaja en la final

El Roig Arena fue testigo este jueves de uno de los compromisos más vibrantes de la temporada de la Liga Endesa, y tales emociones se vivieron de principio a fin a través de las pantallas de Meridiano Televisión. Y es que el Juego 1 de la final entre Barcelona y Valencia Basket se decidió con marcador de 113-112 a favor de los catalanes luego de una reñida prórroga.
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Una victoria de ensueño para el Barcelona
Las acciones comenzaron con los taronjas defendiendo cada posesión como si fuese la última y trazando transiciones vertiginosas hacia el aro azulgrana. Gracias a eso tomaron ventaja del primer cuarto por 25-13.
Para el segundo parcial las cosas cambiaron completamente. Esta vez el Barcelona cambió la dinámica gracias a varios triples seguidos, algo que empezó a incomodar a un Valencia que ya no le salían las jugadas. Fue entonces cuando los culés arrasaron 34-27.
Con esa misma inercia los catalanes firmaron la remontada en el tercer cuarto. Para esta ocasión ellos manejaron el ritmo a su antojo, con una velocidad muy superior a la de sus rivales. Acá triunfaron por 28-20.
Ya en el último periodo, el Valencia se recuperó y entró en modo on fire al tramo decisivo. Y es que aprovecharon algunas canastas erradas por los catalanes para recortar distancias de todas las formas posibles, ganando de esa manera por 29-26 para forzar la prórroga.
En esa última instancia, el Barca impuso su poderío y con las actuaciones estelares de Jan Vesely, Will Clyburn y Joel Parra sellaron una victoria agónica donde la fortuna también marcó diferencias en los últimos segundos.
Vale mencionar que el Juego 2 de esta final de la Liga Endesa será el sábado 20 de junio, y contará nuevamente con transmisión de Meridiano Televisión.