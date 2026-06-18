Liga Endesa: Barcelona logra un triunfo agónico ante el Valencia para tomar ventaja en la final

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El Roig Arena fue testigo este jueves de uno de los compromisos más vibrantes de la temporada de la Liga Endesa, y tales emociones se vivieron de principio a fin a través de las pantallas de Meridiano Televisión. Y es que el Juego 1 de la final entre Barcelona y Valencia Basket se decidió con marcador de 113-112 a favor de los catalanes luego de una reñida prórroga.

Una victoria de ensueño para el Barcelona

Las acciones comenzaron con los taronjas defendiendo cada posesión como si fuese la última y trazando transiciones vertiginosas hacia el aro azulgrana. Gracias a eso tomaron ventaja del primer cuarto por 25-13.

Para el segundo parcial las cosas cambiaron completamente. Esta vez el Barcelona cambió la dinámica gracias a varios triples seguidos, algo que empezó a incomodar a un Valencia que ya no le salían las jugadas. Fue entonces cuando los culés arrasaron 34-27.

Con esa misma inercia los catalanes firmaron la remontada en el tercer cuarto. Para esta ocasión ellos manejaron el ritmo a su antojo, con una velocidad muy superior a la de sus rivales. Acá triunfaron por 28-20.

Ya en el último periodo, el Valencia se recuperó y entró en modo on fire al tramo decisivo. Y es que aprovecharon algunas canastas erradas por los catalanes para recortar distancias de todas las formas posibles, ganando de esa manera por 29-26 para forzar la prórroga.

En esa última instancia, el Barca impuso su poderío y con las actuaciones estelares de Jan Vesely, Will Clyburn y Joel Parra sellaron una victoria agónica donde la fortuna también marcó diferencias en los últimos segundos.

Vale mencionar que el Juego 2 de esta final de la Liga Endesa será el sábado 20 de junio, y contará nuevamente con transmisión de Meridiano Televisión.