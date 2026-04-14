Awa Fam la joya del baloncesto español que no olvida sus raíces y emula a Pau Gasol

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El baloncesto español tiene una nueva reina en la cima del mundo. En una noche inolvidable en el Hudson Yards de Nueva York, Awa Fam Thiam ha sido seleccionada en la tercera posición del Draft de la WNBA 2026 por las Seattle Storm. Con esta elección, la pívot alicantina rompe todos los techos de cristal y se sitúa a la altura de los más grandes.

El "Efecto Pau Gasol"

La elección de Fam en el tercer puesto no es solo un número; es un símbolo. Al ser llamada tras Azzi Fudd (#1) y Olivia Miles (#2), Awa ha emulado la gesta que Pau Gasol logró en el Draft de la NBA de 2001.

Hasta hoy, ninguna jugadora española había logrado colarse en el podio del draft (superando con creces el pick 15 de Raquel Carrera en 2021). Este hito posiciona a la jugadora del Valencia Basket como la referente absoluta del baloncesto nacional en la liga más competitiva del planeta.

Seattle Storm: El destino ideal para la pívot española

Las Seattle Storm, una franquicia con cuatro anillos de campeonato, han apostado por el talento de Awa Fam para liderar su reconstrucción. Su versatilidad, dominio en la pintura y madurez impropia de sus 19 años han sido los factores clave para que el equipo del estado de Washington no dudara en seleccionarla.

Sin olvidar sus raíces: El secreto tras el éxito

A pesar de tocar el cielo en Nueva York, la jugadora de Santa Pola mantiene la esencia que la llevó hasta aquí. Como elemento central de su humildad, Awa sigue recordando sus inicios y, según ha trascendido, aún conserva sus primeras zapatillas de baloncesto.

Este pequeño tesoro personal sirve como ancla para una estrella que, aunque ahora compartirá vestuario con las mejores del mundo, no olvida los sacrificios de su familia ni sus primeros botes en la cancha de su pueblo. Es precisamente esa mezcla de talento feroz y pies en la tierra lo que la convierte en una figura global.

Un Draft dorado para el "Basket FEB"

La noche fue redonda para el baloncesto español, ya que no solo brilló Awa Fam. La base Iyana Martín Carrión también hizo historia al ser elegida en el puesto número 7 por las Portland Fire, confirmando que la generación de 2006 ha llegado para dominar la WNBA.