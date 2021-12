Venezuela se mantiene en el puesto 17 del ranking FIBA

Baloncesto Internacional

Tal y cómo cada vez que se disputan fechas FIBA, el máximo ente del baloncesto internacional realiza un nuevo ranking de clasificación de las selecciones nacionales. Venezuela, que ganó sus dos compromisos ante Panamá en el torneo clasificatorio rumbo al Mundial de 2023, logró mantenerse entre las mejores 20 selecciones del mundo, más específicamente en el puesto 17.

Venezuela la cuarta mejor de América

Dentro de estas 17 selecciones que están por encima de Venezuela en el ranking, se encuentran solo tres seleccionados del continente americano. El número 1 del ranking y monarca absoluta de este puesto desde hace ya muchos años, Estados Unidos. Los estadounidenses vienen de ganar la medalla de oro en los Juegos de Tokio. Sin embrago, se fue con balance de 1-1 de la ventana clasificatoria al caer contra México.

En el séptimo puesto del ranking se encuentra el pasado subcampeón del mundo, Argentina, que no tuvo la mejor participación en los JJOO, hecho por el que cayó un par de puestos en el ranking FIBA. Sin embargo, los argentinos con nuevo timonel al mando (Néstor “Che” García) ganaron sus dos duelos del torneo premundial.

Por último y en el puesto 15 (solo dos delante de Venezuela) se ubica Brasil, la selección carioca al igual que Venezuela no pudo acceder a los JJOO vía repechaje, pero ganó sus dos compromisos rumbo a la Copa del Mundo 2023.

Cabe destacar que el ranking no volverá a cambiar hasta el año 2022, cuando nuevamente haya partidos de selecciones.

Otros cambios en el ranking

Algunos resultados fuertes llevaron a algunos cambios importantes en el último Ranking mundial masculino FIBA, especialmente para países como Lituania, Bélgica y Suecia en Europa, Costa de Marfil y Cabo Verde en África, así como Arabia Saudí en Asia.

Lituania superó a Italia por el puesto No. 8 constituyendo el único movimiento dentro del top 10. El ascenso de Bélgica al No. 36 se debe a su convincente victoria 83-57 en Eslovaquia y un emocionante triunfo por 73-69 sobre el No. 6 Serbia en los Clasificatorios Europeos.

Mientras tanto, Suecia subió seis lugares al No. 51 debido a sus sólidos esfuerzos contra equipos mucho más altos. Fueron impresionantes en casa contra el No. 34 Finlandia, reclamando un éxito 72-62 en Estocolmo, y en su siguiente partido ante el No. 4 Eslovenia, solo cayeron, 94-89.

El que más se movió en el ranking mundial fue Cabo Verde, semifinalista en el FIBA AfroBasket del verano pasado. Los Blue Sharks han subido 26 puestos al No. 74 después de abrir su campaña de Clasificatorios Africanos con una derrota por 79-71 sobre el No. 23 Nigeria, y luego con estrechas derrotas ante Uganda y Mali, mejores clasificados.