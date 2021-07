Ricky Rubio: "Tenemos que sacar todo lo positivo que ha habido en la gira"

Baloncesto Internacional

El base Ricky Rubio, que volvió a brillar de manera especial al frente de la selección de baloncesto de España, que esta madrugada perdió por 83-76 frente a la de Estados Unidos en el último partido de preparación para Tokio 2020, dijo que a pesar de la derrota se pudieron sacar cosas "muy positivas".



"No debemos olvidar que hemos tenido una preparación diferente durante todo el año debido a la pandemia del covid-19, y como las cosas suceden de manera nada normal, pero creo que tenemos que sacar lo mucho positivo que habido en la gira y la preparación", declaró Rubio al concluir el partido en el que fue el líder encestador del equipo español con 23 puntos, que también lo dejaron como el mejor del partido.



El base de los Minnesota Timberwolves, que le ganó el duelo individual al base Damian Lillard, de los Portland Trail Blazers, reconoció que habían jugado una muy buena primera parte, pero el ritmo bajo en la segunda, tal vez al pensar que ya habían demostrado su buen juego y llegó el momento de reservarse para no tener ningún tipo de lesiones.



"Eso fue lo que pudo pasar por nuestra mente en un primer momento, pero luego estás en el partido y quieres también ganar y no hay excusas", explicó Rubio. "Además ellos han subido el listón y nosotros hemos ido un poco por otras vías que no tocaban y, bueno, al final hemos perdido el partido". añadió.



Sin embargo, el jugador de El Masnou recordó que lo importante es llegar a la competición verdadera de Japón y ganar los partidos que realmente cuentan.



"Cierto que nos gustaría ganar todo, pero la derrota no evita que tengamos buenas sensaciones. Además puedes ganar todo durante la preparación luego llegas al primer partido de competición y si lo pierdes es frustrante", comentó.



Rubio reiteró que su papel dentro de la selección no tiene nada que ver con lo que hace cuando está en la competición de la NBA, y lo demostró durante el Mundial del 2019 al sentirse muy cómodo con el esquema que utiliza el entrenador italiano Sergio Scariolo.



"La verdad es que con el Mundial de hace dos años me sentí muy cómodo con el sistema de Scariolo, creo que el peso va creciendo a medida que la generación del 80 se va acabando un poco y, en ese sentido, debemos aprender de ellos, pero a la vez, también saber cual es mi momento y dar un paso adelante", subrayó Rubio. / EFE