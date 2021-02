Ricky Rubio: "Me gustaría hablar con el entrenador para saber cuál es mi rol"

Baloncesto Internacional

Jueves 25| 8:51 am





El base español de los Minnesota Timberwolves, Ricky Rubio, declaró a Efe que todavía no ha hablado con el nuevo entrenador del equipo, Chris Finch, pero que espera poder charlar con él en los próximos días para entender mejor cuál va a ser el papel y añadió que en las dos, tres últimas semanas ha estado "muy cómodo".



Finch fue nombrado entrenador en la noche del domingo después del cese fulminante de Ryan Saunders tras la derrota que los Wolves sufrieron ese mismo día ante los New York Knicks. El equipo de Minnesota es el peor equipo de la temporada y tras la derrota de hoy ante los Chicago Bulls, acumula 26 derrotas y sólo 7 victorias.



Rubio, que él mismo ha reconocido no jugó bien al principio de la temporada, ha recuperado su confianza y juego en las últimas semanas desde que la lesión del base titular, D'Angelo Russell, le ha permitido permanecer más de 30 minutos por partido.



Tras el partido contras los Bulls, que se decidió en una prórroga forzada por tres tiros libres de Rubio a falta de 5 segundos para el final del tiempo reglamentario, el base de El Masnou declaró a Efe que es consciente que cuando Russell se recupere, su función en el equipo cambiará.



A la pregunta de si había podido hablar con Finch, Rubio dijo que "aún no he hablado".



"Lleva tres días y hemos jugado dos partidos. Creo que ha tenido mucho en su plato y no era momento tampoco de hablar. Creo que ahora que tenemos dos días libres, podremos hablar. Tenemos varias reuniones tanto individuales como colectivas", explicó.



"Sólo hemos tenido alguna colectiva aunque KAT (Karl-Anthony Towns) y Ant (Anthony Edwards) igual han tenido más conversaciones con él. Creo que ha venido y ha sido una tormenta para él. Se tiene que adaptar", continuó.



"Claro que en algún momento me gustaría hablar (con Finch) para saber muy bien cuál es mi rol. Pero sí, estoy muy cómodo estas dos, tres últimas semanas. Entiendo también que cuando DLo (D'Angelo Russell) vuelva esto va a cambiar. Pero este ha sido mi rol en los últimos años, toda mi carrera en la NBA, y es cuando me siento cómodo", terminó señalando. EFE