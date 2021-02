Baloncesto cubano no jugará en ventana competitiva para la Copa América 2022

Baloncesto Internacional

La Habana. La selección masculina cubana de baloncesto no asistirá a la ventana competitiva clasificatoria para la Copa América de 2022, que acogerá Puerto Rico desde el próximo 15 de febrero, a causa de la emergencia epidemiológica provocada por la pandemia de la covid-19.



Una nota de la Federación Cubana de Baloncesto divulgada en medios deportivos explica que la decisión obedece a la situación epidemiológica generada por la covid-19 ha impactado en la preparación y convocatoria de los principales jugadores de la isla.



Además aludió a dificultades para garantizar el visado a todos los integrantes de la delegación cubana para su asistencia al evento deportivo que se disputará hasta el 22 de febrero en Puerto Rico.



"Hasta último momento apostamos por asistir a suelo boricua, pero la situación rebasa nuestras posibilidades y no irrespetaremos el evento ni la rica historia del baloncesto cubano, presentando una nómina incompleta y sin la preparación requerida", refiere el comunicado de la Federación de la isla caribeña.



Asimismo añade que se ha informado esto a Fiba Américas, y que además ha ofrecido a La Habana como sede alternativa para los partidos pendientes ante Canadá y República Dominicana, en una fecha y condiciones adecuadas para todos los participantes.



En lo que va de ese certamen el elenco cubano acumula una victoria y dos derrotas, como integrante del grupo C liderado por el conjunto de República Dominicana (3-1).



Los tres mejores equipos ubicados de cada grupo en esa competencia se clasificarán para la Copa América de 2022. EFE