Las Águilas dominicanas van a la Serie del Caribe afectadas por la covid-19

Santo Domingo. El equipo de las Águilas Cibaeñas fue abanderado hoy por el presidente dominicano, Luis Abinader, previo a su participación en la Serie del Caribe de Mazatlán, México, aunque el club desconoce si algunos de sus jugadores estelares podrán hacer el viaje tras dar positivo a la covid-19.



El dirigente Félix Fermín reveló que el jardinero Juan Lagares ha dado negativo al coronavirus, pero hay que esperar hasta el viernes para hacerle una tercera prueba que confirme el diagnóstico.



Las Águilas viajarán a Mazatlán el sábado venidero, un día antes del inicio de la Serie del Caribe, que se extenderá hasta el 6 de febrero.



El receptor de planta Francisco Peña y el jardinero Juan Carlos Pérez están contagiados, según supo Efe a través de una fuente del equipo.



Los contagios se produjeron a raíz de la celebración de los jugadores luego de vencer a los Gigantes del Cibao en la serie final del campeonato en un séptimo y decisivo partido.



La novena con sede en Santiago (norte) anunció que se reforzará con el estelar segunda base Robinson Canó, de los Mets de Nueva York, quien no podrá jugar la temporada próxima en las Grandes Ligas por fallar por segunda vez en su carrera al protocolo antidopaje.



El primera base de los Vigilantes de Texas Ronald Guzmán es otro de los refuerzos de las Águilas, al igual que el lanzador César Valdez y el parador en corto Jorge Mateo.



El campeonato fue acortado a 30 partidos de serie regular y no se permitió la presencia de público en los estadios.



"Para nosotros será un inmenso honor representar al país en la Serie del Caribe, certamen en el que hemos sido el país más exitoso (...) agradecemos a usted señor presidente (Luis Abinader) ya que sin usted y sus funcionarios no hubiese sido posible celebrar el campeonato", dijo en el Palacio Nacional el jardinero Melky Cabrera.



Jugadores y directivos del conjunto mamey se unieron al presidente de la Liga de Béisbol Profesional (Lidom), Vitelio Mejía, para entregarles a Abinader y a la vicepresidenta del país, Raquel Peña, sendas chaquetas y gorras del conjunto.



"Somos la capital del mundo en béisbol; el país que mayor número de jugadores produce a nivel per cápita", dijo Abinader, quien tras definirse aguilucho, aseguró que su Gobierno siempre apoyará el deporte y en mayor medida cuando se trata de una "tradición" como lo es el béisbol.



Recordó al equipo campeón dominicano que "un país entero" estará atento a su actuación y exhortó a sus integrantes a jugar con pasión y emoción, "pero especialmente con patriotismo" para que se confirme que República Dominicana es la fortaleza del béisbol en la región.



La novena aguilucha visitó la sede de Gobierno encabezada por su mánager Félix Fermín. También estuvieron los jugadores Carlos 'tsunami' Martínez, lanzador de Grandes Ligas, así como Johan Camargo y Rangel Ravelo y el serpentinero cubano Yunieski Maya.



Las Águilas conquistaron su corona 22 y aspiran a alcanzar su sexto título de Serie del Caribe. Los equipos dominicanos dominan ese certamen con 20 coronas, 10 de ellas logradas por los Tigres del Licey. EFE