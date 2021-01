2021, un "año incierto" para conseguir patrocinador en el baloncesto panameño

Baloncesto Internacional

El presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), Jair Peralta, manifestó a Efe que el 2021 es un "año incierto" para el deporte, en el que aumentará la dificultad para encontrar patrocinadores para el baloncesto nacional.



"Si antes de la pandemia era difícil conseguir un patrocinador", luego de esto "será mucho mas complicado", señaló el dirigente del baloncesto panameño.



El 2021 es un año "un poco incierto con el tema que vivimos en el último año, con el tema de la pandemia, pero hay esperanza con la llegada la vacuna a Panamá, podamos retomar las acciones pronto".



Peralta, exseleccionado de Panamá, indicó que hay "muchos eventos en este año y muchos de estos quedaron pendientes del año pasado".



Apuntó que queda ir día a día, evento a evento, pero "por el momento nos queda el equipo de los Caballos de Coclé, actual campeón del baloncesto profesional panameño, que debe estar saliendo hacia Nicaragua" a competir en Liga de Campeones de América 2021.



"Es uno de nuestros primeros retos, honestamente no sabemos cómo viajará este equipo, debido a que solo hay un vuelo hacia Nicaragua y todos están llenos, por eso todo es incierto", precisó.



Para el directivo de Fepaba el parón por la covid-19 fue negativo en la parte formativa, porque los jugadores no pudieron seguir entrenando, al no poder acudir a las canchas y gimnasios.



"Tenemos una serie de restricciones en Panamá, que nos impide ir las canchas o gimnasios a practicar baloncesto, eso aleja a los jugadores en la parte deportiva y que puedan afianzar su juego", indicó.



Peralta adelantó que, a pesar de este año incierto, otra de las prioridades federativas para este 2021 es desarrollar la Liga Panameña de Baloncesto, en las versiones masculina y femenina.



"Tenemos tentativamente como fecha de arranque de las ligas en mayo o septiembre, todo dependerá del tema de covid", apuntó.



La selección nacional de baloncesto mayor, la joya de la Fepaba, también tiene retos cerca, aunque Peralta señala que este año, más allá de completar el calendario del clasificatorio de la Americup, hay otros temas que se saldarán este año.



"Estamos pronto a la escogencia del próximo coach de la selección mayor, ese capitán que guíe al equipo".



Luego de esta selección, Peralta señaló que se trabajará en la clasificación al Mundial 2023, ese camino comenzará en noviembre de este año.



Y destacó que a corto plazo intentarán mantener una selección femenina sólida, conservar la relación con el Instituto Panameño de Deportes, trabajar de la mano con el Comité Olímpico de Panamá y a largo plazo poner a Panamá en el panorama del baloncesto a nivel mundial, porque se cuenta con los jugadores.



"Nosotros cuando llegamos a la federación, sin menospreciar a nadie, agarramos un carro chocado y sin llantas, pero con el trabajo hemos conseguido mejorarlo y ponerlo a rodar y lo estamos logrando. Hemos logrado que el baloncesto vuelva a estar en el corazón d el fanático, con esto hemos hecho que la gente vuelva a creer", puntualizó Peralta. EFE