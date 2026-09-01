Así quedó el grupo de Guaiqueríes de Margarita en la BCLA

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El baloncesto venezolano vuelve a ponerse a prueba en el plano internacional. Guaiqueríes de Margarita ya conoce el camino que deberá recorrer en la Basketball Champions League Americas (BCLA), luego de celebrarse el sorteo oficial que definió la fase de grupos del máximo torneo continental de clubes.

La "Tribu insular", representante de Venezuela en la competición de FIBA, quedó ubicada en el Grupo A, donde se medirá cara a cara contra dos duros contrincantes del área: Real Estelí (Nicaragua) y Astros (México).

El camino de Guaiqueríes en el Grupo A de la BCLA

El sorteo deparó un emparejamiento exigente para el quinteto margarita. El Grupo A promete emociones de principio a fin con tres conjuntos acostumbrados a pelear en los puestos de vanguardia en sus respectivas ligas:

Real Estelí (Nicaragua): Uno de los equipos con mayor crecimiento y regularidad en las últimas ediciones del torneo de FIBA Américas.

Astros (México): Una de las franquicias más competitivas del baloncesto mexicano.

Guaiqueríes de Margarita (Venezuela): El representante criollo que buscará dejar en alto el nombre del país en el continente.

Para Guaiqueríes, este torneo representa un reto clave en el que intentará imponer su estilo físico, la química de su plantilla y la garra que históricamente caracteriza al baloncesto oriental.

Así quedaron distribuidos todos los grupos de la BCLA

Además del sector donde competirá la "Tribu", el sorteo definió el resto de las zonas para la fase inicial de la Champions League Americas:

Grupo A: Real Estelí (Nicaragua), Astros (México), Guaiqueríes de Margarita (Venezuela) .

Grupo B: Peñarol (Uruguay), Ferro Carril Oeste (Argentina), Minas Tênis Clube (Brasil).

Grupo C: Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Argentina), Pinheiros (Brasil), Biguá (Uruguay).

Grupo D: Franca (Brasil), Quimsa (Argentina), Aguada (Uruguay).

¿Qué esperar de Guaiqueríes de Margarita en esta edición?

Con la mirada puesta en avanzar a la fase de eliminación directa, Guaiqueríes iniciará su preparación ajustando piezas clave en la rotación para afrontar el alto nivel físico y táctico que exige la BCLA. Los dirigidos por la gerencia insular buscarán aprovechar cada serie para sellar su boleto a las fases finales de la competición.

Próximamente la FIBA dará a conocer el calendario oficial de partidos, las fechas de las ventanas internacionales y las sedes que albergarán cada uno de los encuentros de esta primera etapa.