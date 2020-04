Andy Murray realiza donación a un hospital de Inglaterra

Tenis

El tenista Andy Murray ha realizado una donación a un hospital de Cambridge (Inglaterra) en el que se realizó una radiografía antes de la crisis del coronavirus.



El escocés se encuentra en estos momentos recuperándose de los problemas de cadera que arrastra desde hace más de dos años y que no le han permitido competir con regularidad en el circuito.



Murray ha querido contribuir a apoyar el hospital, destacando los "difíciles momentos" por los que está atravesando todo el sistema sanitario del Reino Unido.



"Todo el mundo que estuvo allí fue fantástico y me ayudó mucho. He hecho una donación para daros las gracias por todo lo que estáis haciendo", dijo Murray en un vídeo.



"Esto es un momento extremadamente difícil para todos, pero sobre todo para el personal sanitario, así que quiero agradeceros el trabajo duro que estáis haciendo, la dedicación que mostráis y los sacrificios que hacéis", finalizó.



El tenis mundial se encuentra suspendido hasta, como mínimo, el próximo 13 de julio, con algunos torneos como Wimbledon ya cancelados y otros, como Roland Garros, aplazados hasta septiembre./ EFE