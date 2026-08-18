Zack Thornton vs. Robbie Ray: Duelo de pitcheo entre Mets y Padres en Nueva York

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La acción de las Grandes Ligas continúa en la Gran Manzana con el segundo compromiso de la serie entre los New York Mets y los San Diego Padres en Citi Field. Tras un electrizante primer duelo donde los metropolitanos se impusieron con un ajustado 2-1, la escena queda servida para un nuevo duelo de abridores donde el control en el montículo se perfila como el factor determinante.

New York Mets: Respaldo de relevo y consistencia en el montículo

La novena de Nueva York atraviesa una sólida racha apoyada en la efectividad de sus brazos de relevo. Desde inicios de agosto, el bullpen de los Mets ostenta una efectividad destacada de 2.79, manteniéndose fino para preservar ventajas apretadas en las entradas finales, tal como sucedió en la victoria inaugural de la serie.

Para este encuentro, los locales confiarán la pelota al zurdo Zack Thornton. El novato firma un arranque prometedor en Las Mayores con una ERA de 2.78 y FIP de 3.88 en 45.1 entradas lanzadas. Thornton destaca por conceder pocos boletos (solo 13 en la campaña) y por limitar los cuadrangulares, argumentos suficientes para mantener a raya a la alineación visitante.

San Diego Padres: En busca de recuperar el ritmo ofensivo

Por su parte, los Padres llegaron a Citi Field presumiendo un excelente tramo reciente tras ganar ocho de sus anteriores diez juegos. No obstante, la ofensiva californiana fue silenciada en el primer duelo al fabricar una sola anotación y dejar múltiples corredores en posición de anotar.

El diestro Robbie Ray será el encargado de subirse a la lomita por San Diego. Ray registra una efectividad de 3.28 en la temporada, sustentada en un tramo estival donde llegó a exhibir un minúsculo 1.45 de ERA en 43 innings. Aunque el control sobre los pasaportes suele ser su principal reto, su capacidad para recetar ponches le permite colgar ceros con solvencia en momentos apremiantes.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Marcadores apretados: En cinco de sus últimos diez enfrentamientos directos, el marcador final no superó las siete carreras.

Solidez de Thornton: El abridor zurdo de los Mets no ha permitido más de tres carreras en sus aperturas recientes.

Forma del bullpen: El relevo de Nueva York presume una ERA colectiva inferior a 2.80 durante el presente mes de agosto.

Jugada ganadora de MeridianoBet

Con dos abridores que registran efectividades por debajo de 3.30 y la efectividad mostrada por los relevistas en el primer choque, las condiciones están dadas para presenciar un duelo defensivo de pocas anotaciones.

Mercado recomendado: Total de carreras: Menos de 8.5 (Under 8.5)

Cuota: -115

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González