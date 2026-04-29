Wolverhampton quiere romper su racha negativa y ganar frente a Sunderland

A partir de las 10:00 horas el próximo sábado 2 de mayo, Sunderland visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 35 de la Premier League.
Así llegan Wolverhampton y Sunderland
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League
Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Tottenham. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 11 goles y registró 4 a favor.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
Sunderland cayó derrotado 0 a 5 ante Nottingham Forest. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 6 goles y recibió 11.
El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland se impuso por 2 a 0.
El local se ubica en el vigésimo puesto con 17 puntos (3 PG - 8 PE - 23 PP), mientras que el visitante tiene 46 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (12 PG - 10 PE - 12 PP).
Paul Tierney es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|73
|34
|22
|7
|5
|38
|2
|Manchester City
|70
|33
|21
|7
|5
|37
|3
|Manchester United
|61
|34
|17
|10
|7
|14
|12
|Sunderland
|46
|34
|12
|10
|12
|-9
|20
|Wolverhampton
|17
|34
|3
|8
|23
|-38
Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 36: vs Brighton and Hove: 9 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Fulham: 17 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 36: vs Manchester United: 9 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 37: vs Everton: 17 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 38: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
Horario Wolverhampton y Sunderland, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas