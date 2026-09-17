Villarreal vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de La Liga

El duelo entre Villarreal y Levante correspondiente a la fecha 7 se disputará en el Estadio de la Cerámica desde las 12:30 horas, el domingo 20 de septiembre.

Así llegan Villarreal y Levante

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a en el partido anterior.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de La Liga

En su visita anterior, Villarreal empató por con Málaga. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 empate y 3 derrotas, con 5 goles marcados y con 8 en su valla.

Últimos resultados de Levante en partidos de La Liga

A Levante no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 4 ante Barcelona. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 7 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

Villarreal aún no pudo ganar como local en el estadio Estadio de la Cerámica y tiene la misión de levantar el ánimo de sus simpatizantes.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 5-1 a favor de Villarreal.

El dueño de casa se encuentra en el décimo noveno puesto y tiene 2 puntos (2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 18 6 6 0 0 22 2 Real Madrid 15 6 5 0 1 11 3 Atlético de Madrid 13 6 4 1 1 8 14 Levante 5 5 1 2 2 -2 19 Villarreal 2 5 0 2 3 -3

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Levante: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Real Madrid: 10 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de La Liga

Fecha 8: vs Sevilla: 12 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Athletic Bilbao: 21 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Levante, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela: 12:30 horas

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