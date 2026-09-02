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Villarreal vs Deportivo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de La Liga

Toda la previa del duelo entre Villarreal y Deportivo. El partido se jugará en el Estadio de la Cerámica el sábado 5 de septiembre a las 15:00 horas.

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Miércoles, 02 de septiembre de 2026 a las 02:53 pm
Villarreal vs Deportivo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de La Liga
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El duelo entre Villarreal y Deportivo correspondiente a la fecha 4 se disputará en el Estadio de la Cerámica desde las 15:00 horas, el sábado 5 de septiembre.

Así llegan Villarreal y Deportivo

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de La Liga

Villarreal buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Alavés.

Últimos resultados de Deportivo en partidos de La Liga

Deportivo venció en casa a Valencia por 3 a 1.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2017-2018, y terminó con un marcador 2-4 a favor de Villarreal.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (1 PG - 2 PE).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 9 3 3 0 0 10
2
Real Madrid 9 3 3 0 0 8
3
Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 4
8
Deportivo 5 3 1 2 0 2
15
Villarreal 2 3 0 2 1 -1
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Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 5: vs Betis: 14 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Málaga: 17 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Levante: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportivo en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 5: vs Getafe: 13 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Sevilla: 16 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Betis: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Deportivo, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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