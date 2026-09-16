Venezia vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5

Venezia enfrentará a Lazio, en el marco de la fecha 5 , el próximo sábado 19 de septiembre a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stadio Pierluigi Penzo.
Así llegan Venezia y Lazio
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Venezia en partidos
Venezia sufrió un duro golpe al caer 2 a 4 en la ultima jornada ante Fiorentina. La ausencia de una buena racha apremia al equipo local. Lleva 3 partidos sin ganar en los que le han convertido 11 goles y solo registra 4 a favor.
Últimos resultados de Lazio en partidos
Lazio obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Milan..
Los equipos tienen resultados opuestos jugando como local o visitante. Jugadas 2 jornadas del campeonato, Venezia aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Stadio Pierluigi Penzo. Lazio lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 0.
El local se ubica en el vigésimo puesto y no tiene puntos hasta ahora (4 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (3 PG - 1 PE).
Simone Sozza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|12
|4
|4
|0
|0
|11
|2
|Inter
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|3
|Como 1907
|10
|4
|3
|1
|0
|5
|4
|Lazio
|10
|4
|3
|1
|0
|3
|20
|Venezia
|0
|4
|0
|0
|4
|-7
Fechas y rivales de Venezia en los próximos partidos
- Fecha 6: vs Atalanta: 12 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Napoli: 17 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Genoa: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Inter: 28 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Como 1907: 1 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos
- Fecha 6: vs Monza: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Juventus: 18 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Parma: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Sassuolo: 27 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Cagliari: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Venezia y Lazio, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas