Venezia vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4

Venezia enfrentará a Fiorentina, en el marco de la fecha 4 , el próximo viernes 11 de septiembre a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stadio Pierluigi Penzo.
Así llegan Venezia y Fiorentina
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Venezia en partidos
Venezia sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Frosinone. La ausencia de una buena racha apremia al equipo local. Lleva 2 partidos sin ganar en los que le han convertido 7 goles y solo registra 2 a favor.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos
Fiorentina viene de perder contra Torino por 1 a 2. Necesita ganar un poco de aire porque lleva 2 partidos en fila sin poder imponerse. En esos cotejos, ha sumado una cifra de 9 goles en contra y 1 a favor.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Venezia con un marcador de 2-1.
El local se ubica en el décimo octavo puesto y no tiene puntos hasta ahora (3 PP), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|9
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|Inter
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|3
|Lazio
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|20
|Fiorentina
|0
|3
|0
|0
|3
|-8
Fechas y rivales de Venezia en los próximos partidos
- Fecha 5: vs Lazio: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos
- Fecha 5: vs Napoli: 20 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Horario Venezia y Fiorentina, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas