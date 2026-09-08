Venezia vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4

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Venezia enfrentará a Fiorentina, en el marco de la fecha 4 , el próximo viernes 11 de septiembre a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stadio Pierluigi Penzo.

Así llegan Venezia y Fiorentina

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Venezia en partidos

Venezia sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Frosinone. La ausencia de una buena racha apremia al equipo local. Lleva 2 partidos sin ganar en los que le han convertido 7 goles y solo registra 2 a favor.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos

Fiorentina viene de perder contra Torino por 1 a 2. Necesita ganar un poco de aire porque ​lleva 2 partidos en fila sin poder imponerse. En esos cotejos, ha sumado una cifra de 9 goles en contra y 1 a favor.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Venezia con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el décimo octavo puesto y no tiene puntos hasta ahora (3 PP), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 9 3 3 0 0 9 2 Inter 9 3 3 0 0 5 3 Lazio 9 3 3 0 0 3 18 Venezia 0 3 0 0 3 -5 20 Fiorentina 0 3 0 0 3 -8

Fechas y rivales de Venezia en los próximos partidos

Fecha 5: vs Lazio: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos

Fecha 5: vs Napoli: 20 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Horario Venezia y Fiorentina, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

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