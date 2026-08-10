Vasco da Gama vs Olimpia: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

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Vasco y Olimpia se miden por la llave 4 de la Copa Sudamericana el jueves 13 de agosto a las 18:00 horas, en el São Januário.
Los resultados de sus últimos 2 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Olimpia se impuso por 3 a 1.
Darío Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.
Fecha y rival de Vasco da Gama en el próximo partido de la Copa Sudamericana
- Llave 4: vs Olimpia: 20 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Olimpia en el próximo partido de la Copa Sudamericana
- Llave 4: vs Vasco da Gama: 20 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
Los resultados de Vasco da Gama en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Barracas Central 0 vs Vasco da Gama 0 (7 de abril)
- Fase de Grupos: Vasco da Gama 1 vs Audax Italiano 2 (14 de abril)
- Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Olimpia 0 (30 de abril)
- Fase de Grupos: Audax Italiano 1 vs Vasco da Gama 2 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Olimpia 3 vs Vasco da Gama 1 (20 de mayo)
- Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Barracas Central 0 (27 de mayo)
- Playoffs Octavos: Independiente Medellín 2 vs Vasco da Gama 2 (22 de julio)
- Playoffs Octavos: Vasco da Gama 1 vs Independiente Medellín 0 (29 de julio)
Los resultados de Olimpia en partidos de la Copa Sudamericana
- Primera Fase: Trinidense 0 vs Olimpia 1 (4 de marzo)
- Fase de Grupos: Audax Italiano 0 vs Olimpia 2 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Olimpia 0 vs Barracas Central 0 (15 de abril)
- Fase de Grupos: Vasco da Gama 3 vs Olimpia 0 (30 de abril)
- Fase de Grupos: Barracas Central 1 vs Olimpia 2 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Olimpia 3 vs Vasco da Gama 1 (20 de mayo)
- Fase de Grupos: Olimpia 3 vs Audax Italiano 1 (27 de mayo)
Horario Vasco da Gama y Olimpia, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas
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